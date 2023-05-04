Kahramanmaraş yine sallandı: Naci Görür o ile dikkat çekti

Görür, “Yağmurlu/Göksun-K. Maraş’ta 5,1 ve 4,1 depremler oldu. Daha önceki tweetlerimizde de belirttiğimiz gibi, bu depremler 6 Şubat Gaziantep ve K. Maraş depremlerinden sonra Sürgü fayının Göksun civarındaki en batı ucunda meydana geldi. Stres transferi nedeniyle muhtemelen Göksun’dan Adana havzasına inen faylar üzerinde hareketlenmeler beklenebilir. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.