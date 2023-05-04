Kahramanmaraş yine sallandı: Naci Görür o ile dikkat çekti
Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler yaşandı. Depremlerin büyüklüğü 5.0 ve 4.1 olarak kaydedildi. Depremler çevre illerden de hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından değerlendirmede bulundu. Görür o kente dikkat çekti.
Kahramanmaraş akşam saatlerinde 6 dakika 2 deprem yaşandı. Kahramanmaraş'taki depremlerin büyüklüğü 5.0 ve 4.1 olarak kaydedildi.
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, saat 20.16’daki 5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20.22’de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA
Kısa süreli paniğe neden olan ve çevre illerde de hissedilen iki depremin ardından, Prof. Dr. Naci Görür, kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Uzman isim, Adana uyarısını yineledi.
Görür, “Yağmurlu/Göksun-K. Maraş’ta 5,1 ve 4,1 depremler oldu. Daha önceki tweetlerimizde de belirttiğimiz gibi, bu depremler 6 Şubat Gaziantep ve K. Maraş depremlerinden sonra Sürgü fayının Göksun civarındaki en batı ucunda meydana geldi. Stres transferi nedeniyle muhtemelen Göksun’dan Adana havzasına inen faylar üzerinde hareketlenmeler beklenebilir. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.