Kadınlar Kendi Elleriyle Hasadını Yapıyor: Yüksekova'da Hasat Zamanı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ilkbaharda ekilen domateslerin hasadı, kadınların yoğun emeğiyle gerçekleştirilmeye başlandı. Sonbaharın gelmesiyle birlikte Yüksekova’da kurulan geniş ekim alanlarında domates tarlaları, verimli bir hasat dönemi yaşıyor. Özellikle Gökyurt köyünde, kadın çiftçilerin elleriyle topladığı domatesler, bölgedeki tarımsal üretimin ne denli başarılı olduğunu gösteriyor.
Yüksekova’da üretilen üç farklı domates türü, kalite açısından Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri olan Antalya’nın ürünlerini aratmayacak nitelikte. Kadın çiftçiler, hasat ettikleri domatesleri hem pazara sunmayı hem de evlerinde kullanmayı planlıyor.
KADIN ÇİFTÇİLERE DESTEK ZİYARETİ
Domates hasadı sırasında Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ile beraberindeki ziraat mühendisleri, tarlaları ziyaret ederek kadın çiftçileri tebrik etti. Müdür Yiğit, kadınların tarımsal üretime verdikleri katkının altını çizerek, "Kadın çiftçilerimizin bu çabası, ilçemizin tarımsal kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Biz de Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman yanlarındayız" dedi.
"EL BİRLİĞİYLE BAŞARDIK"
Hasatta görev alan Ziraat Mühendisi Hilal Demir Kol ise köylerde dağıttıkları sebze fidelerinin bugün bereketli bir hasatla sonuçlandığını belirtti. “İlkbaharda tüm köylere fidelerimizi dağıtmıştık, bugünse kadınlarımızın emeğiyle domates hasadını gerçekleştirdik. Bu güzel görüntülerin tüm bölgeye yayılmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kadın çiftçilerden Mihriban Bilici ise hasadın sevincini paylaşarak, “İlkbaharda aldığımız fideleri büyük bir emekle ektik. Bugünse domateslerimiz olgunlaşarak hasada hazır hale geldi. Tüm köy kadınları el birliğiyle topladık. Bize bu imkânları sunan Tarım Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz” dedi.