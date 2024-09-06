Kadınlar Kendi Elleriyle Hasadını Yapıyor: Yüksekova'da Hasat Zamanı

KADIN ÇİFTÇİLERE DESTEK ZİYARETİ

Domates hasadı sırasında Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ile beraberindeki ziraat mühendisleri, tarlaları ziyaret ederek kadın çiftçileri tebrik etti. Müdür Yiğit, kadınların tarımsal üretime verdikleri katkının altını çizerek, "Kadın çiftçilerimizin bu çabası, ilçemizin tarımsal kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Biz de Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman yanlarındayız" dedi.