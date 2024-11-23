Kadınlar 25 Kasım'da 'Şiddete Hayır' Demek İçin Sokağa Çıkıyor! İşte Buluşma Noktaları...

Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Türkiye'nin birçok noktasında şiddete dur demek için sokağa çıkıyor. İşte buluşma noktaları ve eylemler...

Kaynak: Ekmek ve Gül

25 Kasım 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
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Kadınlar 25 Kasım'da 'Şiddete Hayır' Demek İçin Sokağa Çıkıyor! İşte Buluşma Noktaları... - Resim: 1

Türkiye'nin birçok noktasında kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle sokağa çıkacak.

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Kadınlar 25 Kasım'da 'Şiddete Hayır' Demek İçin Sokağa Çıkıyor! İşte Buluşma Noktaları... - Resim: 2

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kadınlar dünyada olduğu gibi şiddete, eşitsizliğe, savaşa dur demek için bir araya gelecek. İşte il il kadınların 25 Kasım eylem noktaları:

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Kadınlar 25 Kasım'da 'Şiddete Hayır' Demek İçin Sokağa Çıkıyor! İşte Buluşma Noktaları... - Resim: 3

İSTANBUL

İstanbul Kadın Platformu

Yürüyüş- Basın açıklaması

Tarih: 25 Kasım Pazartesi

Buluşma: Taksim-Tünel

Saat: 18:30

Şişli

Yürüyüş

Tarih: 24 Kasım Pazar

Buluşma: Pangaltı Beşiktaş Havuzu

Saat: 17:00

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Kadınlar 25 Kasım'da 'Şiddete Hayır' Demek İçin Sokağa Çıkıyor! İşte Buluşma Noktaları... - Resim: 4

ANKARA

Ankara Kadın Platformu

Yürüyüş- Basın açıklaması

Tarih: 25 Kasım Pazartesi

Buluşma: Kolej Metro Durağı

Saat: 19.00

Batıkent

Basın açıklaması

Tarih: 24 Kasım Pazar

Buluşma: Gimsa önü

Saat: 17:30

Mamak

Yürüyüş

Tarih: 24 Kasım Pazar

Buluşma: Hacı Bektaşi Veli Parkı

Saat: 15.00

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Kadınlar 25 Kasım'da 'Şiddete Hayır' Demek İçin Sokağa Çıkıyor! İşte Buluşma Noktaları... - Resim: 5

MALATYA

Basın açıklaması- Film gösterimi

Tarih: 24 Kasım Pazar

Buluşma: Emeksiz Üst Kavşağı

Saat: 13:00

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Kadınlar 25 Kasım'da 'Şiddete Hayır' Demek İçin Sokağa Çıkıyor! İşte Buluşma Noktaları... - Resim: 6

KOCAELİ

Yürüyüş- Basın açıklaması

Tarih: 25 Kasım Pazartesi

Buluşma: Belediye İşhanı önü

Saat: 18:30

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Kadınlar 25 Kasım'da 'Şiddete Hayır' Demek İçin Sokağa Çıkıyor! İşte Buluşma Noktaları... - Resim: 7

GEBZE

Basın açıklaması

Tarih: 25 Kasım Pazartesi

Buluşma: Eski Çarşı Çeşme

Saat: 18:30

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Kadınlar 25 Kasım'da 'Şiddete Hayır' Demek İçin Sokağa Çıkıyor! İşte Buluşma Noktaları... - Resim: 8

SAKARYA

Yürüyüş- Basın açıklaması

Tarih: 25 Kasım Pazartesi

Buluşma: Yeni Camii

Saat:18:00

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Kadınlar 25 Kasım'da 'Şiddete Hayır' Demek İçin Sokağa Çıkıyor! İşte Buluşma Noktaları... - Resim: 9

ARTVİN-HOPA

Basın açıklaması- Yaşam nöbeti

Tarih: 25 Kasım Pazartesi

Buluşma: Hüsnü Ciner İlkokulu

Saat:16:30

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Kadınlar 25 Kasım'da 'Şiddete Hayır' Demek İçin Sokağa Çıkıyor! İşte Buluşma Noktaları... - Resim: 10

EDİRNE

Yürüyüş- Basın açıklaması

Tarih: 25 Kasım Pazartesi

Buluşma: Eski Camii önü

Saat:17:30

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Kadınlar 25 Kasım'da 'Şiddete Hayır' Demek İçin Sokağa Çıkıyor! İşte Buluşma Noktaları... - Resim: 11

İZMİR-ALİAĞA

Basın açıklaması

Tarih: 25 Kasım Pazartesi

Buluşma: Petrol-iş önü

Saat:18:30

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Kadınlar 25 Kasım'da 'Şiddete Hayır' Demek İçin Sokağa Çıkıyor! İşte Buluşma Noktaları... - Resim: 12

AYDIN-DİDİM

Yürüyüş- Basın açıklaması

Tarih: 25 Kasım Pazartesi

Buluşma: Didim Belediyesi önü

Saat:16:30

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Kadınlar 25 Kasım'da 'Şiddete Hayır' Demek İçin Sokağa Çıkıyor! İşte Buluşma Noktaları... - Resim: 13

ADANA

Yürüyüş- Basın açıklaması

Tarih: 25 Kasım Pazartesi

Buluşma: İstasyon Meydanı

Saat:18:00

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Kadınlar 25 Kasım'da 'Şiddete Hayır' Demek İçin Sokağa Çıkıyor! İşte Buluşma Noktaları... - Resim: 14

BALIKESİR

Balıkesir Kadın Platformu

Yürüyüş- Basın açıklaması

Tarih: 25 Kasım Pazartesi

Buluşma: Salih Tozan önü

Saat:18:00

Ayvalık

Basın açıklaması

Tarih: 25 Kasım Pazartesi

Buluşma: Ayvalık Cumhuriyet Meydanı

Saat:17:30

Edremit

Basın açıklaması

Tarih: 25 Kasım Pazartesi

Buluşma: Edremit Cumhuriyet Meydanı

Saat:17:30

Gömeç

Basın açıklaması

Tarih: 25 Kasım Pazartesi

Buluşma: Saadettin Baycan Park

Saat:16:00

Burhaniye

Basın açıklaması

Tarih: 25 Kasım Pazartesi

Buluşma: Cumhuriyet Meydanı

Saat:12:30

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Kadınlar 25 Kasım'da 'Şiddete Hayır' Demek İçin Sokağa Çıkıyor! İşte Buluşma Noktaları... - Resim: 15

ÇANAKKALE

Yürüyüş

Tarih: 25 Kasım Pazartesi

Buluşma: Golf Çay Bahçesi

Saat:18:00

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Kadınlar 25 Kasım'da 'Şiddete Hayır' Demek İçin Sokağa Çıkıyor! İşte Buluşma Noktaları... - Resim: 16

ANTALYA

Miting

Tarih: 24 Kasım Pazar

Buluşma: Aydın Kanza Parkı

Saat:14:00

Basın açıklaması- Açık mikrofon

Tarih: 25 Kasım Pazartesi

Buluşma: Attalos Meydanı

Saat:18:00

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Kadınlar 25 Kasım'da 'Şiddete Hayır' Demek İçin Sokağa Çıkıyor! İşte Buluşma Noktaları... - Resim: 17

ÇORUM

Yürüyüş

Tarih: 25 Kasım Pazartesi

Buluşma: Özdoğanlar Kavşağı

Saat:17:00

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Kadınlar 25 Kasım'da 'Şiddete Hayır' Demek İçin Sokağa Çıkıyor! İşte Buluşma Noktaları... - Resim: 18

İZMİR

Yürüyüş- Basın açıklaması

Tarih: 25 Kasım Pazartesi

Buluşma: Alsancak Gar önü

Saat:19:00

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Kadınlar 25 Kasım'da 'Şiddete Hayır' Demek İçin Sokağa Çıkıyor! İşte Buluşma Noktaları... - Resim: 19

ESKİŞEHİR

Yürüyüş- Basın açıklaması

Tarih: 25 Kasım Pazartesi

Buluşma: Espark Bağlar Kapısı

Saat:18:30

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Kadınlar 25 Kasım'da 'Şiddete Hayır' Demek İçin Sokağa Çıkıyor! İşte Buluşma Noktaları... - Resim: 20

ÇORLU

Yürüyüş

Tarih: 25 Kasım Pazartesi

Buluşma: Kitap Kafe

Saat:15:00

Ekmek ve Gül Mitingi

Buluşma: Atatürk Heykel Meydanı

Saat:16.00

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Kadınlar 25 Kasım'da 'Şiddete Hayır' Demek İçin Sokağa Çıkıyor! İşte Buluşma Noktaları... - Resim: 21

DENİZLİ

Basın açıklaması

Tarih: 25 Kasım Pazartesi

Buluşma: Valilik karşısı

Saat: 17.30

*Fotoğraflar, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin (CŞMD) Görsel Arşiv'inden alınmıştır.

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