Kadınlar 25 Kasım'da 'Şiddete Hayır' Demek İçin Sokağa Çıkıyor! İşte Buluşma Noktaları...
Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Türkiye'nin birçok noktasında şiddete dur demek için sokağa çıkıyor. İşte buluşma noktaları ve eylemler...
Kaynak: Ekmek ve Gül
Türkiye'nin birçok noktasında kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle sokağa çıkacak.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da kadınlar dünyada olduğu gibi şiddete, eşitsizliğe, savaşa dur demek için bir araya gelecek. İşte il il kadınların 25 Kasım eylem noktaları:
İSTANBUL
İstanbul Kadın Platformu
Yürüyüş- Basın açıklaması
Tarih: 25 Kasım Pazartesi
Buluşma: Taksim-Tünel
Saat: 18:30
Şişli
Yürüyüş
Tarih: 24 Kasım Pazar
Buluşma: Pangaltı Beşiktaş Havuzu
Saat: 17:00
ANKARA
Ankara Kadın Platformu
Yürüyüş- Basın açıklaması
Tarih: 25 Kasım Pazartesi
Buluşma: Kolej Metro Durağı
Saat: 19.00
Batıkent
Basın açıklaması
Tarih: 24 Kasım Pazar
Buluşma: Gimsa önü
Saat: 17:30
Mamak
Yürüyüş
Tarih: 24 Kasım Pazar
Buluşma: Hacı Bektaşi Veli Parkı
Saat: 15.00
MALATYA
Basın açıklaması- Film gösterimi
Tarih: 24 Kasım Pazar
Buluşma: Emeksiz Üst Kavşağı
Saat: 13:00
KOCAELİ
Yürüyüş- Basın açıklaması
Tarih: 25 Kasım Pazartesi
Buluşma: Belediye İşhanı önü
Saat: 18:30
GEBZE
Basın açıklaması
Tarih: 25 Kasım Pazartesi
Buluşma: Eski Çarşı Çeşme
Saat: 18:30
SAKARYA
Yürüyüş- Basın açıklaması
Tarih: 25 Kasım Pazartesi
Buluşma: Yeni Camii
Saat:18:00
ARTVİN-HOPA
Basın açıklaması- Yaşam nöbeti
Tarih: 25 Kasım Pazartesi
Buluşma: Hüsnü Ciner İlkokulu
Saat:16:30
EDİRNE
Yürüyüş- Basın açıklaması
Tarih: 25 Kasım Pazartesi
Buluşma: Eski Camii önü
Saat:17:30
İZMİR-ALİAĞA
Basın açıklaması
Tarih: 25 Kasım Pazartesi
Buluşma: Petrol-iş önü
Saat:18:30
AYDIN-DİDİM
Yürüyüş- Basın açıklaması
Tarih: 25 Kasım Pazartesi
Buluşma: Didim Belediyesi önü
Saat:16:30
ADANA
Yürüyüş- Basın açıklaması
Tarih: 25 Kasım Pazartesi
Buluşma: İstasyon Meydanı
Saat:18:00
BALIKESİR
Balıkesir Kadın Platformu
Yürüyüş- Basın açıklaması
Tarih: 25 Kasım Pazartesi
Buluşma: Salih Tozan önü
Saat:18:00
Ayvalık
Basın açıklaması
Tarih: 25 Kasım Pazartesi
Buluşma: Ayvalık Cumhuriyet Meydanı
Saat:17:30
Edremit
Basın açıklaması
Tarih: 25 Kasım Pazartesi
Buluşma: Edremit Cumhuriyet Meydanı
Saat:17:30
Gömeç
Basın açıklaması
Tarih: 25 Kasım Pazartesi
Buluşma: Saadettin Baycan Park
Saat:16:00
Burhaniye
Basın açıklaması
Tarih: 25 Kasım Pazartesi
Buluşma: Cumhuriyet Meydanı
Saat:12:30
ÇANAKKALE
Yürüyüş
Tarih: 25 Kasım Pazartesi
Buluşma: Golf Çay Bahçesi
Saat:18:00
ANTALYA
Miting
Tarih: 24 Kasım Pazar
Buluşma: Aydın Kanza Parkı
Saat:14:00
Basın açıklaması- Açık mikrofon
Tarih: 25 Kasım Pazartesi
Buluşma: Attalos Meydanı
Saat:18:00
ÇORUM
Yürüyüş
Tarih: 25 Kasım Pazartesi
Buluşma: Özdoğanlar Kavşağı
Saat:17:00
İZMİR
Yürüyüş- Basın açıklaması
Tarih: 25 Kasım Pazartesi
Buluşma: Alsancak Gar önü
Saat:19:00
ESKİŞEHİR
Yürüyüş- Basın açıklaması
Tarih: 25 Kasım Pazartesi
Buluşma: Espark Bağlar Kapısı
Saat:18:30
ÇORLU
Yürüyüş
Tarih: 25 Kasım Pazartesi
Buluşma: Kitap Kafe
Saat:15:00
Ekmek ve Gül Mitingi
Buluşma: Atatürk Heykel Meydanı
Saat:16.00
DENİZLİ
Basın açıklaması
Tarih: 25 Kasım Pazartesi
Buluşma: Valilik karşısı
Saat: 17.30
*Fotoğraflar, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin (CŞMD) Görsel Arşiv'inden alınmıştır.