Kadın öğretmenden erkek öğrencilere cinsel istismar: Anlattıkları pes dedirtti!
Çekmeköy’de özel bir okulda görev yapan kadın öğretmenin öğrencilerine uyguladığı cinsel istismarın detayları pes dedirtti.
Çekmeköy’de özel bir okulda kadın İngilizce öğretmeni, 'doğruluk mu cesaret mi' oyunu oynadıkları sırada dört öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Öğrenciler öğretmenin internetten cinsel içerikli video izlettiğini, kendilerinden çıplak fotoğraflarını çekmesini istediğini, oyunda cinsel organlarına dokunduğunu itiraf etti.
İstismara uğradığı öne sürülen 15 yaşındaki T.K.K., E.K., E.Ö.B. ve H.B.D. isimli öğrenciler, öğretmenlerinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğretmen E.S. hakkında 4 öğrencisine yönelik “çocukların cinsel istismarı” suçundan 15 yıldan 39 yıla kadar, “müstehcenlik” suçundan ise 7 ay 15 günden 3 buçuk yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Tutuklanan sanık E.S., Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, E.S., tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilirken, müştekilerden H.B.D., SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Tanıklar ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
“CİNSEL ORGANINI GÖRMEK İSTERİM”
Mağdur H. B. D. ifadesinde, öğretmeninin cinsel bölgesine ve bacağına dokunduğunu, 'doğruluk mu cesaret mi' oyununu oynarken dudağının kenarından öptüğünü öne sürdü. Duruşmada tanık olarak dinlenen öğrencilerden D.N.Ö ise, arkadaşının kendisine 'öğretmenin ona asansörde dokunduğunu' anlattığını söyleyerek, “Doğruluk mu cesaret mi oyunu oynadığımızda sıra E.S., öğretmene geldiğinde okulda siyahi bir öğretmen olan N.’nin cinsel organını görmek isterim demişti” dedi.