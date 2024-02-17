Kaderine terk edilmiş 31 lüks villa: İnternette yayıldı, merak konusu oldu

"Buranın derhal temizlenmesini, halka açılmasını istiyoruz"

Konuya ilişkin bildiklerini anlatan mahalle sakini Furkan Bölük, "20 yıldan aşkın süredir villalar var. Burada çok fazla alkol, uyuşturucu gibi madde kullanımı oluyor. Alkol içip arabasıyla denize uçanlar da oluyor. Bazı intihar olayları da burada geliştiğini duyuyoruz.