Jeoloji uzmanı Pampal uyardı: 'İstanbul depremi için 3-4 yılımız kaldı'
6 Şubat deprem felaketinin yıldönümünde gözler İstanbul'da beklenen depreme çevrildi. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, beklenen İstanbul depreminin de yaklaştığını belirtti.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve ‘Asrın Felaketi’ olarak adlandırılan depremlerin üzerinden tam 1 yıl geçti.
Binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı, yüzlerce yapının yerle bir olduğu asrın felaketinde özellikle Kahramanmaraş ve Hatay illeri büyük bir yıkıma uğradı.
Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, tv100.com’dan Seçil Balık ve Müge Yücetürk’e açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Süleyman Pampal, 6 Şubat tarihinde 7,8- 7,6 ve 6,4 büyüklüğünde 3 ana depremin meydana geldiğini söyledi.
Yaşanan 3 büyük ana depremin ardından 3, 4 tane 6’dan büyük artçıların meydana geldiğini belirten Pampal, 5,6'lık yıkıcı depremin aynı hafta içerisinde gerçekleştiğini söyledi.
Pampal şunları kaydetti;
“O bölgede bu güne kadar 50 bin civarında artçı deprem meydana geldi. Bu bölgedeki depremlerin 3-4 büyüklüğüne inerek sönmesi bekleniyor. Ancak, 3-4 büyüklüğündeki depremler de ağır hasarlı binalarda yıkıma neden olabilir.
“3 LEVHANIN KESİŞME NOKTASI”
Kahramanmaraş depremlerinin yaşandığı o bölge, Türkiye’nin en riskli deprem kuşakları arasında yer almakta. Çünkü 3 farklı levhanın kesişme noktası, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgede. Tarihsel dönemlerde 1114 ve 1534 yıllarında 6 Şubat depreminin yaşandığı bölgelerde merkez üssü Kahramanmaraş olan çok büyük bir deprem meydana geldi.
Can kayıpları çok fazla olurken, adeta taş üstünde taş kalmadı. Yıllar önce yaşanan bu deprem ise tarihte ‘Kozmik Felaket’ olarak yer edindi.Asrın felaketi olarak adlandırılan bu depremlerde Doğu Anadolu fayının kırılmasıyla gerçekleşti. Yapılan ölçümlerde depremin şiddeti 7,9’un üzerinde belirlendi. Bu depremler, yüzeye çok yakın gerçekleşti ve yıkıcı etkisi çok yüksekti.
“BİRÇOK İL ETKİLENEBİLİR”
Hatay ve Kahramanmaraş bölgesi üzerinde çok fazla aktif fay bulunuyor. Kırıkhan ile Hatay arasında yer alan ve Güney’e doğru uzanan Ölü Denizi fayının kırılma ihtimali de var. Böyle bir durum yaşanırsa Hatay başta olmak üzere birçok il, bu depremden etkilenebilir.
“BURADAKİ FAY HATTI 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR”
Çelikhan ve Bingöl’ün kuzeyine doğru kırılmamış bir fay hattı daha mevcut. Buradaki fay hattı da 7 büyüklüğünde bir deprem üretebilir.
Bir diğer aktif olan fay ise Tunceli-Ovacık fay hattıdır. Bu fay hatlarının aktif olduğu bölgelerde meydana gelebilecek depremlerde Tunceli, Malatya, Erzincan ve Bingöl gibi çevre iller etkilenebilir. İzmir’de 1688 yılında meydana gelen depremde 20 bin can kaybı yaşanmıştı. Orada da İzmir Körfezi’ndeki fay hattı kırıldı.
BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ
Beklenen İstanbul depremi de yakın. 99 yılından beri bu konuları konuşuyoruz. İstanbul fayı da en son 1766 yılında kırıldı. Fay hatlarının 250 yıl süreyle enerji biriktirdiği biliniyor. Kaba bir tabirle beklenen İstanbul depremi için 3-4 yıl kadar bir süremiz kaldı."