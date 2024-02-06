Jeoloji uzmanı Pampal uyardı: 'İstanbul depremi için 3-4 yılımız kaldı'

“BİRÇOK İL ETKİLENEBİLİR”

Hatay ve Kahramanmaraş bölgesi üzerinde çok fazla aktif fay bulunuyor. Kırıkhan ile Hatay arasında yer alan ve Güney’e doğru uzanan Ölü Denizi fayının kırılma ihtimali de var. Böyle bir durum yaşanırsa Hatay başta olmak üzere birçok il, bu depremden etkilenebilir.