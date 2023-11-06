Japon deprem uzmanından İzmir için korkutan 'deprem' uyarısı: Hazırlıklı olmak gerek!
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İzmir için deprem uyarısında bulundu. Korkutan açıklamalarda bulunan Moriwaki, İzmir'de 6,5 büyüklüğünde deprem beklediklerini belirterek, hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İzmir Kitap Fuarı'nda düzenlenen "Depreme hazır mıyız Türkiye?" etkinliğinde konuştu.
İzmir'de deprem beklediklerini belirten Moriwaki, hazırlıklı olmak gerektiğini vurguladı.
"İZMİR'İN KENDİ FAYI KIRILMADI"
Moriwaki, "32 yıldır Türkiye’deyim, üç yıldır Silivri’den başlayarak, Doğu Anadolu Fay Hattı, Elazığ’da iki kere sonra Kahramanmaraş, Elazığ, Manisa’da deprem oldu, Muğla’da ve İzmir’de deprem oldu. İzmir’deki depremde 18 bina çöktü ama İzmir’in kendi fay hattı kırılmadı, Ege Denizindeki fay hattı kırıldı" dedi.
"İZMİR İÇİN DEPREM BEKLİYORUZ"
"Dolayısıyla İzmir’in kendi fay hattı topladığı gücü atmaya çalışacak" diyen Moriwaki, "İzmir için deprem bekliyoruz diyebiliriz ve 6,5 diye söyleniyor" ifadelerini kullandı.
"HAZIR OLMAK LAZIM"
Moriwaki, "Normal ve iyi binaysa, eşyaları tam sabitliyorsak çok fazla hasar almaması lazım. Ama tabii ki hep beraber hazır olmak lazım. Bu da çok önemli" dedi.
HANGİ ÖNLEMLERİ ALMAK GEREK?
Alınabilecek bireysel önlemleri sıralayan Moriwaki, şöyle devam etti:
"Maalesef bina çöktü, biz üçgende yaşıyoruz. Su var, içiyoruz. Kurtarma ekibi gelmiyorsa da yardım et, imdat diye bağırmaya başlıyoruz, ama yarım günde ses gidiyor. Sonra düdükten üfleyeceksiniz. Ama birkaç gün geçti, bir hafta geçti. O zaman anca nefes verebilirsiniz. Düdüğe artık ses yetmeyecek. O zaman ne yapacağız? Biraz sert bir şeye, yatağın yanına, yere vuracaksınız. İnsan duymuyorsa da yukarıdan cihaz sesinizi duyabilir. Enkazın altında olduğunuz anlaşılabilir."
117 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Öte yandan İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetmişti.