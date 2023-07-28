Jandarma nöbette, Bolu'da büyük gizlilik içerisinde gizemli kazı!
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde büyük gizlilik ve jandarma ekipleri eşliğinde üç aydır kazı çalışması yürütülüyor. Kazı çalışmasının yürütüldüğü bölgede önceki yıllarda onlarca kişinin define kazısı yaparken yakalandığı bildirildi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde yaşlı bir çifte ait arazide Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 3 aydır kazı çalışması yürütülüyor.
Kovucak köyünde nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatılırken, Mayıs ayında bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nden 15 maden işçisi getirildi.
ESRARENGİZ KAZI, BÜYÜK GİZLİLİK İÇİNDE SÜRÜYOR
Tam teçhizat bölgeye gelen madenciler, yer altına inerek kazıya başladı. Havalandırma ve jeneratör sistemleriyle maden işçileri 2 aylık süreçte yerin metrelerce altına indi.
Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda güvenlik önlemi aldı.