İzmir'de korkutan deprem: Naci Görür'den jet açıklama!

AFAD ve Kandilli'nin, İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamasının ardından Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı paylaşımda, "Aynı yerde aynı büyüklükte bir deprem de 1 Ekim 2023 tarihinde de olmuştu. Deprem, İzmir ve Dağkızılca Fayları arasında. Bu faylar Gediz Grabeninin güney sınırındaki fay sistemimin bileşenleri" ifadelerini kullandı.