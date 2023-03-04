İYİ Parti tweeti kriz çıkardı: İrfan Değirmenci ve Jahrein Twitter'da birbirine girdi
Gazeteci ve sunucu İrfan Değirmenci, sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç (Jahrein), ile Twitter'da atıştı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasıyla ilgili "Tarih olacaksınız. Haydi uğurlar ola" diyen Değirmenci'ye Jahrein, "Terbiyesiz herif. Bu ülkenin geleceği sizlerin mamanızdan ve koltuklarınızdan önemlidir! Hiç merak etmeyin" şeklinde yanıt verdi.
Değirmenci, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nü hatırlatarak, "Bu genç yaşında Ankara'dan İstanbul'a yürüyerek gidebilir misin yoksa oyuncu koltuğundan kalkmak zor mu gelir?" diye sordu.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimizin ortak iyiliği için iyi niyetle oturduğumuz bu masa, artık potansiyel adayların tartışılabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tüm alternatiflerin kara listeye alınarak, tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönmüştür" açıklamasını yaparak Altılı Masa'dan ayrıldı.
Akşener'in açıklamasına tepkiler büyürken İrfan Değirmenci hem sosyal medyadan hem yayından görüşünü paylaştı; Jahrein ise görüşe sert bir dille yanıt verince ikili atışmaya başladı.