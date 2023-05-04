İstediği parçayı çalmadığı için sokak müzisyenini öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı
İstanbul Kadıköy'de, istediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz'ı bıçaklayıp denize atan katil zanlısı Mehmet C., "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Mehmet C.'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.
İstanbul Kadıköy rıhtımında önceki akşam saatlerinde ses sistemiyle saz çalıp türkü söyleyen Cihan Aymaz'ı, istediği şarkıyı çalmadığı gerekçesiyle aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Mehmet C'nin polisteki işlemleri tamamlandı.
AA'da yer alan habere göre zanlı, daha sonra İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. Cumhuriyet savcısına ifade veren Mehmet C, Cihan Aymaz'ı daha önceden tanımadığını belirterek, akşam saatlerinde Kadıköy sahiline gittiğini ve alkol aldığını söyledi.
Sahilde bir grubun müzik çaldığını kaydeden Mehmet C, "Şahıslara seslenerek, müzik çalmalarını istedim. Bu isteğim üzerine müzik çalan grup bana bağırmaya başladı. Yanlarına gidince beni tehdit etmeye başladılar. İçlerinden 3'ü 'Seni linç ederiz.' diyerek defalarca tehdit etti.
Karşılık vermedim. Sonrasında bu kişiler bir anda üzerime doğru hamle yaptı. 3 kişi olmaları nedeniyle yanımda taşıdığım bıçağı cebimden çıkararak üzerime gelenlere bir defa savurdum. Bu savurma sonucunda şahsın darbe alıp almadığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.