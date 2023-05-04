İstediği parçayı çalmadığı için sokak müzisyenini öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı

Sahilde bir grubun müzik çaldığını kaydeden Mehmet C, "Şahıslara seslenerek, müzik çalmalarını istedim. Bu isteğim üzerine müzik çalan grup bana bağırmaya başladı. Yanlarına gidince beni tehdit etmeye başladılar. İçlerinden 3'ü 'Seni linç ederiz.' diyerek defalarca tehdit etti.