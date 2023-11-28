İşte 'Şampiyonlar Ligi' masasının Dilan-Engin Polat soruşturmasına dahil edilen fenomenleri
Dilan-Engin Polat soruşturma kapsamında 2019 yılında çekilen fotoğraf karesindeki 'ünlü fenomenler' de ifadeye çağırılacağı duyuruldu. Peki bu 'fenomenler' kimler?
Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında 2019 yılında çekilen fotoğraf karesindeki 'ünlü fenomenler' de dava dosyasına dahil edildi.
Söz konusu soruşturmada sanıklara "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçları yöneltiliyor.
Soruşturma dahil edilen, haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulan ve önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılması beklenen 'fenomenler' şöyle:
Merve Nur Akyüz
Tolunay-İleyda Topal
Kenan-Eylül Öztürk
Nez Demir
Yasemin-Murat Yiğit