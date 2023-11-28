İşte 'Şampiyonlar Ligi' masasının Dilan-Engin Polat soruşturmasına dahil edilen fenomenleri

Dilan-Engin Polat soruşturma kapsamında 2019 yılında çekilen fotoğraf karesindeki 'ünlü fenomenler' de ifadeye çağırılacağı duyuruldu. Peki bu 'fenomenler' kimler?

Dilan Polat Engin Polat
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İşte 'Şampiyonlar Ligi' masasının Dilan-Engin Polat soruşturmasına dahil edilen fenomenleri - Resim: 1

Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında 2019 yılında çekilen fotoğraf karesindeki 'ünlü fenomenler' de dava dosyasına dahil edildi.

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İşte 'Şampiyonlar Ligi' masasının Dilan-Engin Polat soruşturmasına dahil edilen fenomenleri - Resim: 2

Söz konusu soruşturmada sanıklara "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçları yöneltiliyor.

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İşte 'Şampiyonlar Ligi' masasının Dilan-Engin Polat soruşturmasına dahil edilen fenomenleri - Resim: 3

Soruşturma dahil edilen, haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulan ve önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılması beklenen 'fenomenler' şöyle:

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İşte 'Şampiyonlar Ligi' masasının Dilan-Engin Polat soruşturmasına dahil edilen fenomenleri - Resim: 4

Merve Nur Akyüz

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İşte 'Şampiyonlar Ligi' masasının Dilan-Engin Polat soruşturmasına dahil edilen fenomenleri - Resim: 5

Tolunay-İleyda Topal

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İşte 'Şampiyonlar Ligi' masasının Dilan-Engin Polat soruşturmasına dahil edilen fenomenleri - Resim: 6

Kenan-Eylül Öztürk

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İşte 'Şampiyonlar Ligi' masasının Dilan-Engin Polat soruşturmasına dahil edilen fenomenleri - Resim: 7

Nez Demir

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İşte 'Şampiyonlar Ligi' masasının Dilan-Engin Polat soruşturmasına dahil edilen fenomenleri - Resim: 8

Yasemin-Murat Yiğit

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