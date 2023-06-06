İşte peyniri doğru saklamanın yolları
7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla gıda güvenliği ve peynirin saklanma koşullarıyla ilgili tüketicilere uyarılarda bulunan gıda uzmanı, gıdaları korumanın püf noktalarını tüketicilerle paylaşıyor.
7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla gıda uzmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu peynirin saklanma koşullarıyla ilgili tüketicilere uyarılarda bulundu.
Hastalık yapıcı mikroorganizmaların kolayca üreyebildiği süt, peynir, dondurma, yumurta, et, tavuk, balık gibi besinlerin saklanmasında dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Garipağaoğlu, "Ürünler buzdolabına açık bir şekilde konulmamalıdır. Peynirin marketlerde mutlaka buzdolabında ya da soğutucuda olması, buzdolabı sıcaklığının +2 ile +4 derece arasında olduğunun kontrol edilmesi, soğutucu dışında sergilenen ürünlerin alınmaması, peynirin alışverişin sonuna doğru alınması, soğuk zincirin kırılmaması, mümkünse ambalajı açıldıktan sonra birkaç gün içerisinde tüketilecek miktarda alınması önemlidir" dedi.
Peynirin açıldıktan sonra kendi ambalajında sıkı kapalı bir şekilde korunması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Garipağaoğlu, "Sofrada, tezgâhta bekletilmiş peynir, ambalajı içindeki buzdolabındaki peynirin içine tekrar katılmamalıdır. Ayrı bir kap ile saklanmalıdır" ifadelerini kullandı.
"Eğer peynir ambalajından çıkarıldıysa cam saklama kaplarında kapalı bir şekilde korunmalıdır. Peynirler, buzdolabında mutlaka kahvaltılık bölümü olan kapaklı kısımlara yerleştirilmelidir" diyen Garipağaoğlu şöyle konuştu: