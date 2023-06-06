İşte peyniri doğru saklamanın yolları

Hastalık yapıcı mikroorganizmaların kolayca üreyebildiği süt, peynir, dondurma, yumurta, et, tavuk, balık gibi besinlerin saklanmasında dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Garipağaoğlu, "Ürünler buzdolabına açık bir şekilde konulmamalıdır. Peynirin marketlerde mutlaka buzdolabında ya da soğutucuda olması, buzdolabı sıcaklığının +2 ile +4 derece arasında olduğunun kontrol edilmesi, soğutucu dışında sergilenen ürünlerin alınmaması, peynirin alışverişin sonuna doğru alınması, soğuk zincirin kırılmaması, mümkünse ambalajı açıldıktan sonra birkaç gün içerisinde tüketilecek miktarda alınması önemlidir" dedi.