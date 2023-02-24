İşte İstanbul'daki en kötü deprem senaryosuna göre Gaziosmanpaşa'nın deprem risk haritası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"nda ilçelerin 7,5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul'un ilçelerinin göreceği hasar analiz edildi.

İşte Adrese Dayalı Kayıt Sistemine göre nüfusu 495 bin 998 olan ve 16 mahallesi bulunan Gaziosmanpaşa'nın olası İstanbul depreminin gece olmasının esas alındığı en kötü felaket senaryosuna göre Gaziosmanpaşa'nın deprem risk haritası...