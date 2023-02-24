İşte İstanbul'daki en kötü deprem senaryosuna göre Gaziosmanpaşa'nın deprem risk haritası

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ihmaller nedeniyle ortaya çıkan afetin ardından Türkiye olası İstanbul depremi nedeniyle de endişe yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı deprem risk haritası ise ilçelerdeki durumu gözler önüne seriyor.

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İşte İstanbul'daki en kötü deprem senaryosuna göre Gaziosmanpaşa'nın deprem risk haritası - Resim: 1

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"nda ilçelerin 7,5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul'un ilçelerinin göreceği hasar analiz edildi. 

İşte Adrese Dayalı Kayıt Sistemine göre nüfusu 495 bin 998 olan ve 16 mahallesi bulunan Gaziosmanpaşa'nın olası İstanbul depreminin gece olmasının esas alındığı en kötü felaket senaryosuna göre Gaziosmanpaşa'nın deprem risk haritası...

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İşte İstanbul'daki en kötü deprem senaryosuna göre Gaziosmanpaşa'nın deprem risk haritası - Resim: 2

İBB'nin analizinde mahalle mahalle binalar için 7.5 büyüklüğünde depremde olası can kaybı ve hasarlar yer aldı.

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İşte İstanbul'daki en kötü deprem senaryosuna göre Gaziosmanpaşa'nın deprem risk haritası - Resim: 3
Buna göre binalar üzerine olası tahminler şöyle oldu;

Çok hasarlı: 129

Ağır hasarlı: 403

Orta hasarlı: 2 bin 276

Hafif hasarlı: 6 bin 969

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İşte İstanbul'daki en kötü deprem senaryosuna göre Gaziosmanpaşa'nın deprem risk haritası - Resim: 4

İBB'nin analizinde hata paylarının da olduğu vurgulanarak olası afette Gaziosmanpaşa'daki can kaybı rakamları hakkında değerlendirme de yer aldı. 

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