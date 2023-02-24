İşte İstanbul'daki en kötü deprem senaryosuna göre Gaziosmanpaşa'nın deprem risk haritası
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ihmaller nedeniyle ortaya çıkan afetin ardından Türkiye olası İstanbul depremi nedeniyle de endişe yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı deprem risk haritası ise ilçelerdeki durumu gözler önüne seriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"nda ilçelerin 7,5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul'un ilçelerinin göreceği hasar analiz edildi.
İşte Adrese Dayalı Kayıt Sistemine göre nüfusu 495 bin 998 olan ve 16 mahallesi bulunan Gaziosmanpaşa'nın olası İstanbul depreminin gece olmasının esas alındığı en kötü felaket senaryosuna göre Gaziosmanpaşa'nın deprem risk haritası...
İBB'nin analizinde mahalle mahalle binalar için 7.5 büyüklüğünde depremde olası can kaybı ve hasarlar yer aldı.
Çok hasarlı: 129
Ağır hasarlı: 403
Orta hasarlı: 2 bin 276
Hafif hasarlı: 6 bin 969
İBB'nin analizinde hata paylarının da olduğu vurgulanarak olası afette Gaziosmanpaşa'daki can kaybı rakamları hakkında değerlendirme de yer aldı.