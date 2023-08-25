İşte gençler için vergi indirimi yapılması planlanan telefonlar
Üniversite öğrencilerinin bir defaya mahsus vergisiz telefon alabilmeleri vaadinin gerçekleşmesi için harekete geçiliyor.
Gözler AKP'nin gençlere seçim vaadi olarak dile getirilen ilk telefon-tablet ve bilgisayar alımında yapılacak vergi kolaylığı adımında. Son olarak kabine toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışmanın devam ettiğini söylemişti. O başlık AKP il başkanları toplantısında da gündeme geldi.
CNN TÜRK’ün aktardığı bilgilere göre toplantının kapalı bölümünde gençlerin özellikle tüm telefon markalarına bu vergi indirim yapılması yönünde taleplerin ulaştığı dile getirildi.
YERLİ TELEFONLARLA SINIRLI OLACAK
Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun mümkün olup olmayacağına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e söz verdiği, Şimşek'in de ithal telefonlar için böyle bir indirimin cari açığı arttıracağına işaret ettiği öğrenildi.
Şimşek, yapılan çalışmada indirimin sadece yerli telefonlarla sınırlı olacağını ifade etti. Toplantıda olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır yerli denilince tek bir telefon markasının söz konusu olmadığını, Türkiye'de yatırımı olan uluslararası markaların da bu indirimden yararlanabileceğine işaret etti. Bu konuda bir sonraki kabine toplantısına kadar çalışma yapılmasına ve o çalışmanın değerlendirilmesine karar verildi.