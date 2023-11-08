İşte Engin Polat ve Dilan Polat'ı yakan o ihbar mektubu

Elde edilen bilgilere göre, “Kara para aklama suçu” için herhangi bir SGK’lı çalışanı olmayan “tasfiye halindeki” şirketler kullanıldı. Bunlardan biri de Dilan Polat’ın “Reklam yüzü” olduğu Rise and Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ve Anonim Şirketi. Engin Polat’ın dayısının eşinin “Yetkili” olarak gösterildiği şirketin sahibi ise Engin Polat’ın babası Sezgin Polat’a ait Dipomed Medikal’in olduğu tespit edildi.