İşte en kötü senaryoda olası İstanbul depreminde en kalabalık ilçe Esenyurt'ta öngörülen can kaybı ve hasarlar
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası İstanbul depremi Türkiye'nin gündeminde. Megakentin hazırlıksızlığının ve iktidarın ihmallerinin büyük bir afet getireceği öngörülürken ilçelerin deprem risk haritaları da gerçeği gözler önüne seriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"nda ilçelerin 7,5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul'un ilçelerinin göreceği hasar analiz edildi.
İşte 983 bini aşan nüfusuyla ve 43 mahallesiyle Esenyurt'un deprem risk haritası...
İBB'nin analizinde mahalle mahalle binalar için 7.5 büyüklüğünde depremde beklenen hasarlar yer aldı.
Buna göre binalar üzerine olası tahminler şöyle oldu;
Çok hasarlı: 563
Ağır hasarlı: Bin 768
Orta hasarlı: 7 bin 911
Hafif hasarlı: 14 bin 672
İBB'nin analizinde hata paylarının da olduğu vurgulanarak olası afette Esenyurt'ta beklenen can kaybı rakamlarına da yer verildi.