İşte 7 ve üzeri deprem beklenen yerler: 'Büyük yıkım yaşanacak'

İLÇE VE İL ADLARINI VERDİ: 7 ÜZERİ DEPREM BEKLENİYOR

Moriwaki uyarılarına şöyle devam etti: "Meydana gelen 3.5 şiddetindeki Gemlik deprem sonrası ara ara Konya, Malatya gibi yerlerde de yaşandı.

Korkulacak şiddette olmayan bu depremler diğer depremlerin habercisidir. Güney fay hattı, kuzey fay hattını tetikliyor.