İşte 15 maddede sağlıkta yapılacak tüm yeni düzenlemeler

SAĞLIK BAKANI KOCA, YENİ DÜZENLEMEYİ 15 MADDE İLE ANLATTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yapılan düzenleme ve değişiklikleri sıraladı:

Sosyal ve ekonomik dönüşüm, hızla gelişen teknoloji, sürekli değişen ve artan ihtiyaç ve talepler her sistemin sürekli olarak revizyonunu ve iyileştirilmesini gerekli kılmaktadır. Daha iyi ve kaliteli sağlık hizmet sunumunun sağlanması ve ülkemizin sağlık alanındaki rekabet gücünün korunması amacıyla yapılan düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda 21 Şubat 2024 tarihinde kabul edilmiştir. İradeleri, çaba ve katkıları için Saygıdeğer Milletvekillerimize teşekkür ederim.