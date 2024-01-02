İstanbul'un üç ilçesi için korkutan açıklama: 'Depremde tamamı sular altında kalabilir'

Hep beraber hazır olmak lazım. Türkiye'de de Japonya gibi büyük deprem geliyorsa herkesin hazır olması lazım. Mesela, oturdukları evin zemini iyi mi, kötü mü ona bakması lazım. 2000'den önceki bina mı, sonraki bina mı? Kontrol yapıldı mı, yapılmadı mı? Ve komple kötüyse yaşam üçgeni, düdük, sıvı tipi çikolata... Bunları üçgene koyacaksınız.