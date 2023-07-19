İstanbul'un barajları alarm veriyor...

Barajlardaki su oranları, son bir günde 2 milyon 350 bin metreküp ile yüzde 0,27 azaldı. Son bir haftada ise 14 milyon 770 bin metreküp ile yüzde 1,7 düştü.

Bu veriler, son 9 yılın aynı dönemine göre barajlardaki en düşük su oranı olarak kayda geçti.

19 Temmuz tarihli baraj doluluğu, 2022'de yüzde 70,1, 2021'de 70,19, 2020'de 60,44, 2019'da 72,62, 2018'de 74,79, 2017'de 74,06, 2016'da 66,01, 2015'te 81,43, 2014'te 20,19, 2013'te 73,53 olarak ölçüldü.