İstanbul'un 22 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek, tedbirinizi alın!
BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 22 ilçesinde büyük elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı mahalle ve sokaklar da belli oldu.
BEDAŞ, 20 Şubat Salı günü İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesinti yapacağını duyurdu. Araştıranlar için kesinti yaşanacak ilçeler ve yerler haberimizde…
ARNAVUTKÖY
NO: 35308334
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, SECİYE sk bölgelerinde 20/02/2024 00:00:00 - 20/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35308372
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, SECİYE sk bölgelerinde 20/02/2024 00:00:00 - 20/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35308381
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 20/02/2024 00:00:00 - 20/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35308260
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ATATÜRK, ESATPAŞA, GÜZELYALI, HAMAMÖZÜ, KRİSTAL, MANDIRA, MEDİNE, MEYAN, NERMİN, SAADETTİN, SEYİT ONBAŞI, TOPAÇ, YADİGAR sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AKKALE, AKYİĞİT, ATATÜRK, AZİZE, BAĞLARBAŞI, CANDANER, DALKILIÇ, ENSAR, GÖKHAN, ILICA, KARABURUN, MERDİVEN, MERMER, MERYEM, MESCİT, MOR LEYLAK, MİNİ, PLEVNE, PİRİ REİS, SARGIN, SEBİR, SEDAT, SELAM, TAHSİLDAR, TEMAŞA, UHUVVET, ZİYA GÖKALP, ÇAVUŞBAŞI, ÖZVATAN, İYİ NİYET, ŞEYDA sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35312314
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 20/02/2024 00:00:00 - 20/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35308361
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah MASLAK sk / GÖZTEPE mah 2343., 2345., 2347. sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35314022
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 922., 923., 924., 925., 926., 928., 961., 962., 963. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 3/2., 8/1. sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35311599
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1502. sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35312794
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 20/02/2024 12:00:00 - 20/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 35313665
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 20/02/2024 12:00:00 - 20/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35312317
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah BİLGE 1 sk bölgelerinde 20/02/2024 00:00:00 - 20/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35313664
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MEHMET AKİF , ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 35313936
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah YAYLA DAĞI, YILDIZ TEPE, ÜÇTEPE, İKİZTEPE sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35313928
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, BESTEKAR OSMAN NİHAT AKIN, YEŞİL YALI sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 35312580
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKSU DERESİ, DİDİM, FIRAT, ISPARTAKULE, PEHLİVAN, SAKARYA, UZAY, ZİRVE sk bölgelerinde 20/02/2024 00:00:00 - 20/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35308406
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 29 EKİM, YAVUZHAN sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 35301378
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, EVRİM, OSMANLI sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35308109
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 100., 108., 116., 14., 37., 80., 82., 84., 86., 88., 90., 92., 94., 96., BAŞKENT, KERVANSARAY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35313942
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah GİRNE, HAYDAR PAŞA, LAMİA, NEDİM, RECEP, RUMELİ, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35313651
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35308112
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 17., 19., 21., 23., 24., 26., 28., 30., 34., 36., 50., 52., 54., 56., 62., 64., BARBAROS, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SELANİK, ÖZAL sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 35300966
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah ANADOLU, BAHÇELİ HAMAM, BÜYÜK PARMAKKAPI, HASNUN GALİP, KÜÇÜK PARMAK KAPI, MÜCADELE ÇIKMAZI, SADRİ ALIŞIK, TEL, İSTİKLAL sk / KULOĞLU mah ALYON GEÇİDİ, AYHAN IŞIK, GAZETECİ EROL DERNEK, GÜLÜMSEYEN ÇIKMAZI, KOCAAĞA, SADRİ ALIŞIK, TURNACI BAŞI sk bölgelerinde 20/02/2024 00:00:00 - 20/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 35315156
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah PİRSULTAN sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAŞKAYA, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / FATİH mah CANSEVER, CANSOY, CANİK, CENNET, CEREN, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 20/02/2024 10:00:00 - 20/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 35314787
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah ERCAN KÖYÜ, MESLEK ÇIKMAZI, MUNTAZAM, İZZETBABA sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 35311558
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah HAL YOLU sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35314027
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 959., 960., 961., 962., 963., FATİH sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 8/1., 8/3. sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35313610
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah HAL YOLU sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 35312568
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3034. sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35312567
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3093. sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35312569
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3034. sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35312571
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3034. sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35314004
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-37, G-38, G-53, G-54, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 456., 460., 461., 462., 463., 464., 465., 466., 467., OZANLAR sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35312564
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3095. sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 35313823
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk bölgelerinde 20/02/2024 00:00:00 - 20/02/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35313875
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1848. sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah KANUN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah GÖÇMENLER, KUŞBAŞ sk / SARIGÖL mah GÖÇMENLER, KUŞBAŞ, KUŞBAŞ CAMİİ, MARMARA, NAZ, ODABAŞI, PATİKA, SADAKAT, SEKBAN, TUNCER, YÜCEL, ZİYADE, ÇINARCIK, ÇİMENTEPE, ÇİÇEKLİTEPE, ÖZMEN sk / YENİDOĞAN mah GÖÇMENLER, MARMARA sk bölgelerinde 20/02/2024 09:30:00 - 20/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35313879
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah AHMET IRSOY, DİRİM, KARABAYIR, KARLIK DERE, KILIÇ, KILIÇ PATİKA, KUŞBAZ, MEŞATLIK DERE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah AŞİYAN, BİLGİLİ, FIRAT, GÜNGÖR, KARABAYIR, KILIÇ, KUŞBAŞ, RAHMİBEY, SUNGUR, SÖNMEZ, ÇELEBİLER, ÖĞRENCİLER, ŞEHİT ÖNDER ATEŞ sk / SARIGÖL mah KUŞBAŞ, SADAKAT sk bölgelerinde 20/02/2024 09:30:00 - 20/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 35312458
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DERVİŞ ALİ mah VAİZ sk / MUHSİNE HATUN mah HİSAR ÇEŞMESİ sk / İSKENDERPAŞA mah ATATÜRK, BABA HASAN CAMİİ, GİRDAP, HACI HALİTEFENDİ, HAMAM, HORHOR, KAKMACI, KAVALALI, KIRMA TULUMBA, KÜLHAN, LÜTFÜ EFENDİ, MEHMET LÜTFÜ, MEÇHUL ASKER, MOLLA HÜSREV, NALINCI FEVZİ, ORUÇGAZİ, OYUNBOZAN, RAGIPBEY, TAYYARECİ ORHAN, TOPRAK, UZUN YUSUF, VEZİR ÇEŞMESİ, YENİ ORTA, YENİYOL 1., YEŞİL TEKKE, YEŞİL TEKKE 1. ARALIĞI, YEŞİL TEKKE 1. ÇIKMAZI, YEŞİL TEKKE 2. ARALIĞI, YEŞİL TEKKE 2. ÇIKMAZI, YEŞİL TEKKE KUYULU, ÇELEBİ HAMAMI, ÇINGIRAKLI BOSTAN, ÇINGIRAKLI ÇIKMAZI, İMAM MURAT, İMAMBAYILDI, ŞEKERCİ sk / ŞEHSUVAR BEY mah ÇAPARIZ sk bölgelerinde 20/02/2024 00:00:00 - 20/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35313685
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MERCAN mah FİNCANCILAR, NASUHİYE, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / TAYA HATUN mah TARAKÇI ÇIKMAZI, TARAKÇILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 35306451
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk / YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AMBER, DİLARA, EBABİL, EVLİYA, FERAH, GÜL, IHLAMUR, KAMER, LALE, MESCİT, MEVSİM, NAMLI, PELİKAN, PINAR, SALKIM, SARNIÇ, SÖĞÜT, SÜMBÜL, UZUN, YAYLA, ZEYBEK, ÇİÇEK, ÖZLEM sk bölgelerinde 20/02/2024 00:05:00 - 20/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35312652
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, RUMELİ sk / ŞEMSİPAŞA mah 19., 21., 23., 24., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 37., 41., CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KÖSE, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 166. sk bölgelerinde 20/02/2024 10:00:00 - 20/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 35311242
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah SARAY, ZÜBEYDE HANIM, ÇOKÜNLÜ, ÜNLÜ sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35311244
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah DİCLE, GÜLSÜM, HİSAR, KUYULU, KİBAR, NURCAN, REZAKİ, SERGİ, SERVET, SOĞANAĞA, TEZEL, TUNA, ÖZALP, ŞAHİKA, ŞENCAN, ŞENER sk bölgelerinde 20/02/2024 10:00:00 - 20/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 35313815
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BURAK, DİLAVER, FAZİLET, ÇAĞRI, ŞAHİT sk bölgelerinde 20/02/2024 08:00:00 - 20/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35306573
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BALÇIK sk / TELSİZLER mah AKAD, AKBAL, BRONZ, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİZİM, CİHANNUR, GALATA DERESİ, MISRA, YEŞİLÇAY, İPEKYOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BAKIRCI, BILDIRCIN, BİBERİYE, CEMAL SURURİ, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, GÜVERCİN, KANARYA, KAPTAN, KARTAL, KILIÇ, KUMRU 1, KURTULUŞ, MARTI, PAPATYA 1, SERÇE, TEKİN, ÇETİN, ÇULLUK, ÇİL, ÇİMEN 1, ÜLKÜ, ÜVEYİK sk / MECİDİYEKÖY mah BEYAZ SÜMBÜL, GÜLBAHAR, KİRAZ, VİŞNE sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 35312513
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1506., BÜLBÜL, GÜVERCİN, KAŞIKÇIN, TOY sk bölgelerinde 20/02/2024 00:00:00 - 20/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35312510
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah MAVİKUŞ, TOY sk bölgelerinde 20/02/2024 00:00:00 - 20/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35314121
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah SÜLEYMAN EFENDİ, İSTİKLAL sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35313652
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HÜRRİYET, MEVLANA sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35315162
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 20/02/2024 10:00:00 - 20/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35312799
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.EKŞİ, 1.ONUR, 315., 4.BÜLBÜL, 4.TUNA, AYDOĞDU, AYDOĞDU ALTI, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, TOROS, YUNUS EMRE, ÖMÜR, İKİTELLİ sk bölgelerinde 20/02/2024 10:00:00 - 20/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 35313619
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah AYAZAĞA CENDERE sk / HUZUR mah AYAZAĞA CENDERE sk bölgelerinde 20/02/2024 00:00:00 - 20/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35313613
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 128., AYAZAĞA CENDERE, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİMAR SİNAN, ŞEHİT ORHAN KARADAĞ sk bölgelerinde 20/02/2024 00:00:00 - 20/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35313621
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CUMHURİYET VE DEMOKRASİ sk bölgelerinde 20/02/2024 00:00:00 - 20/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 35315003
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, AMASYA, AĞAÇLI, BEHİÇ, BENGİ, FLORYA, KOZPINAR, NADİR, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah DOKTORLAR, FERİDE, GÜLBAHAR, GÜLNAZ, HALİÇ, HAZAN, NAMIK KEMAL, NEVİN, TABİP, ÖZEL sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35313745
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME sk / FENER mah MUSTAFA KEMAL sk / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35314963
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, KONURALP, SULUSARAY, TANDIR, TEKİNER, TORAMAN, VERİM, ÇOLPAN, İLHAMİ sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35314958
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ERTUĞRULGAZİ, KATİP ÇELEBİ, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, NAFİZ, NAHİT, RAHMET, REZZAN, RIZA, SEMİH, SULTANAHMET, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TİRYAKİ, ÖKSÜZ, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR sk / KURFALLI mah TARLA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35311246
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALBENİ, BAĞDAT, CAHİT ARF, ERASLAN, FERİT, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, KÜÇÜKMARMARA, LÜTFÜ VARDAR, MEHPARE, MEMDUHOĞLU, PİRİ REİS, ZENAN, ÇEŞMİNAZ, İZZET sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35315024
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DOĞUŞ, ERBAA, HAZAL, KIRÇEŞME, MAHMUT İKİNCİ, MEDENİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, SÜLEYMAN AYGEN, UYGUÇ, UĞUR DÜNDAR, ÇAYIRDERE, İLKNUR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 20/02/2024 13:00:00 - 20/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 35313961
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah DOLAPDERE, ŞAHİN sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE, KÜÇÜK BAYIR, ÇİMEN sk / ESKİŞEHİR mah DERİCİLER, DOLAPDERE, IRMAK, ŞAHİN sk / HARBİYE mah VALİ KONAĞI sk / İNÖNÜ mah DOLAPDERE, KÜÇÜK BAYIR, SATIRCI, ÇİMEN sk bölgelerinde 20/02/2024 10:00:00 - 20/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 35312570
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah KONAK sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35313933
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2060., 2062., 2063., 2064., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2166., 2167., 2168., 2170., 2171., 2172., 2174., 2175., 2176., 2178., B, C, D sk / ESENTEPE mah 2385. sk bölgelerinde 20/02/2024 09:30:00 - 20/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35308403
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 101., 136., 69., 70., 71., 74., 75., 76., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 20/02/2024 10:00:00 - 20/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
NO: 35313955
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 10. YIL sk / TELSİZ mah GELİNCİK sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35313917
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 14., 227., 62/2A sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.