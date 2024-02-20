İstanbul'un 22 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek, tedbirinizi alın!

SULTANGAZİ

NO: 35312570

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah KONAK sk bölgelerinde 20/02/2024 09:00:00 - 20/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35313933

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2060., 2062., 2063., 2064., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2166., 2167., 2168., 2170., 2171., 2172., 2174., 2175., 2176., 2178., B, C, D sk / ESENTEPE mah 2385. sk bölgelerinde 20/02/2024 09:30:00 - 20/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35308403

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 101., 136., 69., 70., 71., 74., 75., 76., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 20/02/2024 10:00:00 - 20/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.