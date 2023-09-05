İstanbul'un 20 ilçesinde yaşayanlar dikkat: O saatte elektrikler kesilecek!

BAĞCILAR

NO: 35018350

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1169., 1173., 1174., 1175., 1176., 1177., 1178., 1179., 1180., 1181., 1182., 1184., 1185., 1186., 1188., 1199., 1201., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 05/09/2023 00:00:00 - 05/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35018335

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2233., 2234., 2235., 2236., 2238., 2240., MUSTAFA KEMAL, VEYSEL KARANİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 58., 62. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 58/1. sk bölgelerinde 05/09/2023 00:01:00 - 05/09/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35018902

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah İSTANBUL sk bölgelerinde 05/09/2023 09:00:00 - 05/09/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35018383

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1277., ANAFARTALAR, MAHMUTBEY, VAKIFLAR sk / KİRAZLI mah 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1223., BELEDİYE, DÖKÜMCÜLER, MAHMUTBEY, MERKEZ sk bölgelerinde 05/09/2023 09:00:00 - 05/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35017563

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1240., 1241., 1243., 1244., 1251., 1256., 1257., 1268., 1269., 1271., 1272., 1276., 1277., 1286., CUMHURİYET, KİRAZLI sk bölgelerinde 05/09/2023 09:00:00 - 05/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.