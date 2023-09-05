İstanbul'un 20 ilçesinde yaşayanlar dikkat: O saatte elektrikler kesilecek!
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İstanbul'da gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında planlı elektrik kesintileri yapmaya devam ediyor. Bu nedenle 5 Eylül Salı günü 20 ilçede belirlenen saatler arasında elektrikler kesilecek.
ARNAVUTKÖY
NO: 35019439
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah CAHİT SITKI TARANCI sk bölgelerinde 05/09/2023 01:00:00 - 05/09/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35018350
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1169., 1173., 1174., 1175., 1176., 1177., 1178., 1179., 1180., 1181., 1182., 1184., 1185., 1186., 1188., 1199., 1201., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 05/09/2023 00:00:00 - 05/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35018335
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2233., 2234., 2235., 2236., 2238., 2240., MUSTAFA KEMAL, VEYSEL KARANİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 58., 62. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 58/1. sk bölgelerinde 05/09/2023 00:01:00 - 05/09/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35018902
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah İSTANBUL sk bölgelerinde 05/09/2023 09:00:00 - 05/09/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35018383
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1277., ANAFARTALAR, MAHMUTBEY, VAKIFLAR sk / KİRAZLI mah 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1223., BELEDİYE, DÖKÜMCÜLER, MAHMUTBEY, MERKEZ sk bölgelerinde 05/09/2023 09:00:00 - 05/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35017563
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1240., 1241., 1243., 1244., 1251., 1256., 1257., 1268., 1269., 1271., 1272., 1276., 1277., 1286., CUMHURİYET, KİRAZLI sk bölgelerinde 05/09/2023 09:00:00 - 05/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 35018352
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah KAYNARCA sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1200., 1201., 1202., 1203., 1204., 1205., 1206., 1207., 1208., 1209., 1210., 1211., 1213., 1215., HOCA AHMET YESEVİ, MERKEZ sk bölgelerinde 05/09/2023 00:00:00 - 05/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35019243
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KÖSE, TAVUKÇU, ŞEHİT ABDULLAH TEKKAS sk bölgelerinde 05/09/2023 09:00:00 - 05/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35019244
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MAHMUT ARDIÇ sk / SİYAVUŞPAŞA mah HERCAİ, KANA, MAHMUT ARDIÇ, ULUBATLI HASAN, ÇAMLIK sk bölgelerinde 05/09/2023 10:00:00 - 05/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35019245
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah 500.YIL, RÖNTGEN sk bölgelerinde 05/09/2023 11:00:00 - 05/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 35019424
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ACAR, AKIN, AVCILAR, UĞUR, YAMAÇ, YONCA, ÖZLEM sk bölgelerinde 05/09/2023 09:00:00 - 05/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35018005
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ÇAĞLAR, ŞİRİN sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 05/09/2023 09:00:00 - 05/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35017972
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah FAHRİ KORUTÜRK, HAFIZ ÇIKMAZI, HALLAÇ HÜSEYİN, HAMAM, HÜSREVİYE, MUHASEBECİ, REYHAN, İMREN sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 05/09/2023 09:00:00 - 05/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35017957
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah DEMİRYOLU, SAADETLİ, SALİHİYE sk bölgelerinde 05/09/2023 09:00:00 - 05/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35021406
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSKELE sk / SAKIZAĞACI mah BERRİN ÇİNİ, MUHARRİR AHMET RASİM, ŞİNASİ GÜRÜNLÜ sk bölgelerinde 05/09/2023 09:00:00 - 05/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35021332
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ECELER, OTLUKBELİ sk bölgelerinde 05/09/2023 09:00:00 - 05/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35021331
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHU, AYDIN YUVA, BAHARLI BAHÇE, BAHÇESARAY, BAŞARI, LİMON ÇİÇEĞİ, PELİNLİ, PEMBE AY, SAYFİYE, YAVUKLULAR, YUNUS NADİ, İNCİRLİ sk / OSMANİYE mah AYDIN YUVA, OLGUNLAR sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZUHURATBABA mah AKATLAR, DR. TEVFİK SAĞLAM, HAKSEVER, TATLINAR, İNCİRLİ sk bölgelerinde 05/09/2023 10:00:00 - 05/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.