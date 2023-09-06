İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat
İstanbul'da Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan bakım, onarım, hat yenileme ve yatırım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri yapılıyor. Bu kapsamda 6 Eylül Çarşamba günü 19 ilçede elektrikler kesilecek. İşte elektriklerin kesileceği mahalle, sokak ve caddeler...
ARNAVUTKÖY
NO: 35017370
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah G-2, G-8, GÖKSEL, GÖLGELİ, GÜLİZAR, KIRGIZ, OKUR sk / TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, ERDEMLİ, EŞİTLER, GENERAL FEHMİ TUNCALI sk bölgelerinde 06/09/2023 09:00:00 - 06/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35017377
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EGEMEN sk / TAŞOLUK mah ZİRAAT sk bölgelerinde 06/09/2023 09:00:00 - 06/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35017372
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -SAZLIBOSNA mah sk bölgelerinde 06/09/2023 09:00:00 - 06/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35017364
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AZZAM, KATİP ÇELEBİ, MABET, MALTEPE, TARHAN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah CANFEDA, MALTEPE, YAZGI sk bölgelerinde 06/09/2023 09:00:00 - 06/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35018346
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1031., 1032., 1034., 1035., 1036., 1040., HOCA AHMET YESEVİ sk / İNÖNÜ mah 353., 354., 355., 356., 410., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 06/09/2023 00:01:00 - 06/09/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35017565
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 115., 116., 117., 121., 122., 123., 125., 127., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 143., 144., 145., 146., 147., 148., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 06/09/2023 09:00:00 - 06/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 35018355
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah CİHAN 1, EBRU, MALAZGİRT, ORKİDE 1, PAŞA, ÇAYIR 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 125., 140., 141., 142., 143., 148., MAHMUTBEY, MALAZGİRT sk bölgelerinde 06/09/2023 00:00:00 - 06/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35018356
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah BARIŞ sk bölgelerinde 06/09/2023 00:00:00 - 06/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35019246
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1. sk bölgelerinde 06/09/2023 09:00:00 - 06/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35019622
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KADİFE, SAKIP SABANCI, YAŞAR DOĞU sk bölgelerinde 06/09/2023 09:02:00 - 06/09/2023 17:02:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 35017913
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah EKİN sk bölgelerinde 06/09/2023 09:00:00 - 06/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.