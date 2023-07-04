İstanbullular dışarı çıkmadan önce dikkat: Oraj geliyor!
Yurt genelinde bulutlu ve açık bir hava gözleniyor ancak özellikle de İstanbul için gelen son uyarılar hava durumundaki sert bir değişimi işaret ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen illeri sıraladı. Bunun yanı sıra bir de 'oraj' uyarısı geldi.
Temmuz ayına girilirken sıcaklar iyice bastırmaya başladı. Bir yandan da sağanak yağışlar görülmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada yağışların görülmesi beklenen iller tek tek açıklandı. Meteorolojik tahminlerde bulunan Hava Forum'dan gelen 'oraj' uyarısı dikkat çekti. Buna göre birçok ilde düzeyde 'rekor' bekleniyor.
SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Burdur, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MGM'nin açıklamasında hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmediği belirtilirken rüzgarla ilgili ise "Genellikle kuzey ve doğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor" dendi.
KRİTİK ORAJ UYARISI! "BAŞTA İSTANBUL OLMAK ÜZERE..."
Öte yandan hava durumuna dair tahminlerini sosyal medyadan paylaşan Hava Forum'dan 'oraj' uyarısı geldi. Afrika sıcaklarının etkisine girildiği belirtilen açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi: