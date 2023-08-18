İstanbullular dikkat, saat verildi: 20 ilçede elektrikler kesilecek
İstanbul’da Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılacak olan bakım, onarım ve hat yenileme çalışmaları doğrultusunda bugün (18 Ağustos Cuma) 20 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacak. İşte mahalle mahalle sokak sokak elektriklerin kesileceği yerler…
AVCILAR
NO: 34983773
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AKKOYUN, AKKUZU, ARA, ARKA, EĞİK, KARTAL, MUZAFFER, ORHAN VELİ, PANTER, YAKAMOZ sk bölgelerinde 18/08/2023 09:00:00 - 18/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34981984
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-171, G-175, G-183, G-520, G-521, G-523, G-526, G-790, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 18/08/2023 09:00:00 - 18/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34989728
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah TEL sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, BERAT, TALİMHANE, ÇAYIR sk bölgelerinde 18/08/2023 13:00:00 - 18/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 34988125
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah BAĞCILAR ASFALTI sk / FATİH mah 1745., 1746., 1747., 1748., 1749., 1750., 1751., 1752., 1753., BİRLİK, MEHMET AKİF, VELİOĞLU sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 2045., 2114., 2115., 2119., BİRLİK, NAMIK KEMAL sk / KİRAZLI mah HÜRRİYET sk / SANCAKTEPE mah 965., 966., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1063., 1076., 1078., 1079., 1080., 1081., 1082., 1083., 1084., 1085., 1086., 1087., 1088., 1089., 1090., 1091., 1092., 1093., 1094., 1095., 1096., 1097., 1098., 1099., 1100., 1101., 1102., 967., 968., 969., BİRLİK, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 18/08/2023 08:00:00 - 18/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34987289
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 180., 181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 190., 191., 192., 193., 194., 195., 196., 197., 201., 208., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 246., 256., 257., 262., 263., 264., 282. sk bölgelerinde 18/08/2023 09:00:00 - 18/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34988062
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 1856., 1858., 1868. sk bölgelerinde 18/08/2023 09:00:00 - 18/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 34982715
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞAK 1, CİHAN, GÜVEN, KAYNARCA, OSMANCIK, ZİLE, ÇAKMAK sk / ZAFER mah AKÇA, AĞAÇEŞME, BABAOCAĞI, BAKİ, BAKİ ÇIKMAZI, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, FUZULİ, GÜMÜŞ, GÜNEY, KUZEY, KÖYÜM, MERİH , SANCAK 1, SEVİLAY, TÜRKBEYİ, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYABEY, İPEK 1, ŞELALE, ŞEYHGALİP sk bölgelerinde 18/08/2023 00:00:00 - 18/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34982008
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -FEVZİ ÇAKMAK mah sk bölgelerinde 18/08/2023 00:00:00 - 18/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34982717
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah CUMHURİYET, GÖKDAĞI, GÖLDAĞI, KURULTAY, TÜRKİSTAN, YEŞİL, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 18/08/2023 00:00:00 - 18/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34987952
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ÇELİK HANÇER 9. sk bölgelerinde 18/08/2023 09:00:00 - 18/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34987951
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah GÜLTER HANIM, TALATPAŞA, YONCA 3 sk bölgelerinde 18/08/2023 09:00:00 - 18/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34987953
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKSU, KAZIM KARABEKİR, KAZIM KARABEKİR 1., KAZIM KARABEKİR 2., KAZIM KARABEKİR 3. sk bölgelerinde 18/08/2023 10:00:00 - 18/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 34990889
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZUHURATBABA mah AKATLAR, DR. TEVFİK SAĞLAM, HAKSEVER, HÜDAVERDİ, HÜDAVERDİ ÇARŞISI, KARABAL, SARSILMAZ, TÜRKİŞ, YAVUZEVLER MEKTEP, YÜCE TARLA, ÖZKUL sk bölgelerinde 18/08/2023 09:00:00 - 18/08/2023 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.