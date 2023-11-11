İstanbullular dikkat: Meteoroloji, AKOM, AFAD ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe uyarı!
Son dakika haberi... İstanbul'da etkisini gösteren ve önümüzdeki saatlerde de süreceği öğrenilen sağanak yağış konusunda Meteoroloji, AKOM, AFAD ve İstanbul Valiliği peş peşe uyarı yayımladı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, meteoroloji radarından alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde 3 saatlik periyotta kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), batı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI
İstanbul Valiliği tarafından kent genelinde etkisini gösteren sağanak yağış konusunda yapılan uyarıda ise, "Meteoroloji radarından alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" ifadelerine yer verildi.
AKOM'DAN UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan uyarıda ise, "AKOM meteoroloji verilerine göre akşam saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Lodos yönlü rüzgarın 11 Kasım Cumartesi öğle saatlerinden sonra şiddetini arttıracağı (40-60km), akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-90km/s) etkili olması bekleniyor. Fırtınanın beraberinde, İstanbul genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanması da öngörülüyor. Fırtına ve yağışlı havanın 12 Kasım Pazar günü sabah erken saatlerden (06:00) sonra İstanbul’u terk etmesi bekleniyor. İBB Ekipleri; kuvvetli yağış ve fırtına nedeni ile yaşanabilecek su baskınları, göllenmeler ve diğer acil durumlara karşı 24 saat esaslı alarm durumuna geçti" denildi.
Açıklamada, vatandaşlara, tabela ve çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
BİR UYARI DA AFAD YAPTI
İstanbul için yapılan uyarıların ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, "İstanbul’da yerel olarak kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.
Yapılan uyarıda, şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."
MARMARA BÖLGESİ'NDE SAĞANAK
Öte yandan Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre, Bursa, Yalova ve Kocaeli'de bugün gece saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.