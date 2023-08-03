İstanbullular dikkat: 18 ilçede saatlerce süren elektrik kesintisi yapılacak
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul'da gerçekleştireceği bakım, onarım, hat yenileme ve yatırım çalışmaları doğrultusunda planlı elektrik kesinti yapacak. Bu kapsamda 3 Ağustos Perşembe günü 18 ilçede elektrikler kesilecek.
ARNAVUTKÖY
NO: 34966618
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah YÖN sk bölgelerinde 03/08/2023 09:00:00 - 03/08/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34966623
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah ANZER, ARAFAT, ASMAALTI, BERİVAN, BEYDAĞI, CANDAR, CEYHAN, DOKTOR, HANDEGÜL, HASKÖY, IŞIKLAR, KAYIHAN, MARMARA, MEHMET EFENDİ, MEHMETBEY, MEVSİM, MİLAS, MİRCAN, NAMAZ, NARLIBAHÇE, NESLİŞAH, NEVBAHAR, OKUYAN, PINARCIK, SAFİR, SAKİNE, SANATKAR, SEVBAN MEHMET, SOKULLU MEHMET, TATLIPINAR, TAŞOVA, UĞURCAN, YAYLAGÜL, YEŞİLBURÇ, ÇAMÖZÜ, ÇANKIRI, ÇELİKTEPE, İLAYDA, İNKILAP sk / İSLAMBEY mah AKÇAN, SERASKER, SOKULLU MEHMET sk bölgelerinde 03/08/2023 11:00:00 - 03/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 34960252
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BİRLİK, G-163, G-570, G-571, GAZİ sk bölgelerinde 03/08/2023 09:00:00 - 03/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34965488
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT, ATA, BABADAĞ, HALK, HAYAT, ONUR, PAZAR, SAKİN, VATAN, ÇAĞDAŞ, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk bölgelerinde 03/08/2023 10:00:00 - 03/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 34966506
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2110., 2111. sk bölgelerinde 03/08/2023 10:00:00 - 03/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34966390
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 03/08/2023 23:00:00 - 04/08/2023 03:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 34950050
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 03/08/2023 00:01:00 - 03/08/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34948926
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 03/08/2023 00:01:00 - 03/08/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34966412
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah AYDEMİR, KIZILIRMAK, OSMANLI sk bölgelerinde 03/08/2023 09:00:00 - 03/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34966479
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 03/08/2023 09:00:00 - 03/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34966413
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 31., AHMET YESEVİ, BEYTEPE, BOZTEPE, CUMHURİYET, FATİH, GAZİ, GÖZTEPE, GÜL, LÜTFÜ KIRDAR, ORHANGAZİ, UĞUR BÖCEĞİ, YEŞİLYURT sk bölgelerinde 03/08/2023 09:00:00 - 03/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.