İstanbullular dikkat: 18 ilçede saatlerce süren elektrik kesintisi yapılacak

BAŞAKŞEHİR

NO: 34950050

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 03/08/2023 00:01:00 - 03/08/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34948926

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 03/08/2023 00:01:00 - 03/08/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34966412

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah AYDEMİR, KIZILIRMAK, OSMANLI sk bölgelerinde 03/08/2023 09:00:00 - 03/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34966479

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 03/08/2023 09:00:00 - 03/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34966413

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 31., AHMET YESEVİ, BEYTEPE, BOZTEPE, CUMHURİYET, FATİH, GAZİ, GÖZTEPE, GÜL, LÜTFÜ KIRDAR, ORHANGAZİ, UĞUR BÖCEĞİ, YEŞİLYURT sk bölgelerinde 03/08/2023 09:00:00 - 03/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.