İstanbullular bu tarihe dikkat: Atkıları eldivenleri şimdiden hazırlayın, kar geliyor!

Şen açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Sistemler değişmezse bu sistemin İstanbul'da kar yapacağını tahmin ediyorum. Bu sistem öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir. Tahminime göre ayın 10'u akşamı gibi başlayıp perşembe cuma gibi İstanbul'da etkili olur. Önümüzdeki hafta sonu devam edecek gibi. Sonra Anadolu'ya kayacak bu sistem"