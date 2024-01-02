İstanbullular bu tarihe dikkat: Atkıları eldivenleri şimdiden hazırlayın, kar geliyor!
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen kar yağışına ilişkin, "10-11 Ocak gibi soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'da kar yağışı da görülebilir." ifadelerini kullandı.
Kış aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'da beklenen kar yağışı bir türlü yüzünü göstermedi. Ancak Meteoroloji uzmanlarından gelen yeni uyarıda, ocak ayının ilk haftasından sonra sıcaklıkların büyük oranda düşeceği ve beklenen kar yağışının görüleceği bildirildi. Türkiye'nin ocak ayının ortasına kadar çok sert bir kutup soğuğuyla karşılaşabileceğine işaret edildi.
BEKLENEN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI YAPILDI
Hava sıcaklığının düşeceğini öğrenen İstanbullular, beklenen kar yağışına ilişkin meteorloji uzmanlarının ağzından çıkacak tarihlere odaklanmış durumda... Kar yağışı olup olmayacağı merak edilirken Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, kar yağışıyla ilgili kritik açıklamalar yaptı.
"5-6 DERECEYE KADAR DÜŞEBİLİR"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlere göre; yeni yılın ilk haftasında yağmur beklenirken, sonrasında ise kutup soğukları yaşanabilir. Beklenen kar yağışına lişkin konuşan Prof. Dr. Şen, "Hava sıcaklıkları ortalamanın üstündeydi ve yağış azdı.
Ancak 10-11 Ocak gibi soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'da kar yağışı da görülebilir. Şu an için henüz 10 gün var, ancak bu olasılık artabilir. Soğuk hava, sıcaklıkların 5-6 dereceye kadar düşebileceği bir dönemi işaret ediyor" dedi.
Şen açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:
"Sistemler değişmezse bu sistemin İstanbul'da kar yapacağını tahmin ediyorum. Bu sistem öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir. Tahminime göre ayın 10'u akşamı gibi başlayıp perşembe cuma gibi İstanbul'da etkili olur. Önümüzdeki hafta sonu devam edecek gibi. Sonra Anadolu'ya kayacak bu sistem"
BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
MGM'nin İstanbul için yayınladığı 5 günlük hava durumunda ise salı ve çarşamba günü bazı bölgelerde yağışlı bir havanın olacağını sıcaklıkların ise 6 Ocak Cumartesi gününe kadar aynı sevide devam edeceğini bildirildi.