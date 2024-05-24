İstanbul'da yaşayanlar dikkat: O ilçeler karanlığa gömülecek
BEDAŞ, bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri açıkladı. İşte 25 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ARNAVUTKÖY
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah BAHÇE, BENNUR, DİBEKTAŞI, GÜLPINAR, GÜLİSTAN, HACIMAŞLI, HACIMAŞLI-ARNAVUTKÖY, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, HARAÇÇI YOLU ÇIKMAZI, HARMAN, OSMANLI, SARIDEDE, YAŞAR, ŞİMŞEK sk / HARAÇÇI mah KANDIRA sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah BESTE, ERDAĞI, KOCA YUSUF, MİHRAP, ŞEBBOY sk bölgelerinde 25/05/2024 10:00:00 - 25/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 25/05/2024 10:00:00 - 25/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
İSTANBUL AVCILAR ilce / YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, AMASYALILAR, ATATÜRK, ATİLLA İLHAN, BALIK YOLU, BİRLİK, CANSU, DİNÇ, EREN, FATİH1, G-100, G-116, G-117, G-118, G-119, G-120, G-121, G-122, G-123, G-124, G-125, G-126, G-130, G-131, G-132, G-133, G-138, G-139, G-140, G-142, G-144, G-145, G-146, G-157, G-158, G-159, G-160, G-161, G-162, G-163, G-164/1, G-166, G-167, G-168, G-169, G-170, G-171, G-172, G-174, G-175, G-176, G-180, G-180/1, G-180/2, G-181, G-183, G-184, G-186, G-187, G-188, G-189, G-19, G-20, G-21, G-210, G-212, G-213, G-214, G-217, G-218, G-219, G-22, G-220, G-220/1, G-221, G-222, G-223, G-224, G-23, G-24, G-406, G-448, G-515, G-516, G-518, G-520, G-521, G-523, G-524, G-526, G-527, G-550, G-551, G-552, G-553, G-554, G-555, G-557, G-558, G-559, G-561, G-562, G-563, G-565, G-568, G-569, G-570, G-571, G-572, G-574, G-575, G-576, G-577, G-578, G-579, G-580, G-581, G-582, G-583, G-591, G-592, G-593, G-594, G-595, G-596, G-599, G-604, G-605, G-606, G-616, G-622, G-624, G-645, G-647, G-648, G-649, G-650, G-651, G-652, G-720, G-737, G-76, G-77, G-771, G-790, G-792, G-793, G-794, G-795, G-796, G-797, G-801, G-802, G-805, G-835, G-843, G-845, G-861, G-862, G-863, G-866, G-931, GALATA, GAZİ, MANDIRA1, UĞUR MUMCU, ŞEHİT ADEM GÜNEY sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 486., 487., OZANLAR sk / YUNUS EMRE mah 336., 337., 378., 383., 393., 394., 395., 397., 445., 446., 447., 448., CEYLAN, MANDIRA sk / İNÖNÜ mah CEY bölgelerinde 25/05/2024 01:00:00 - 25/05/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BAYTAR, BEKTAŞ, BOZDAĞ, DAĞ, DUBA, EKİN, GARİP, GİRDAP, KIRBAÇ, KONUK, MEŞRUTİYET, MİS, OSMANPAŞA, PARLAK, SAKA, SARI TURNA, SEMAH, SEYHAN, TRAKYA, ZEMZEM, ÖZCAN, ŞEHİT P. ER TURHAN TURAN, ŞEHİT P.KD.YZB.HÜSEYİN KUTLU sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah TAŞKÖPRÜ sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 140., 23., 56., 58., 60., 62., 64., 72., 74., BARIŞ, GÖÇMEN, MOHAÇ, ÖZAL sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2510., 2511., 2512., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2524., 2525., 2526., 2530., 2532., 2533., 2534., 2537., HACI BOSTAN, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 21/05/2024 09:00:00 - 21/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1700., 1712., 1714., 1715., 1716., 1719., 1720., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1823., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1840., 1841., 1843., 1844., 1845., 1846., 1847., 1848., 1849., 1850., 1851., CAMİ, VELİOĞLU sk bölgelerinde 21/05/2024 09:00:00 - 21/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ARDA, MİTHATPAŞA, ÇORUH sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah FERİT SELİMPAŞA, FINDIK sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1735., ALPAY, FUNDA sk / ŞAMLAR mah 2842., FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, PARILTI ÇIKMAZI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, İSTİKLAL, İZCİ sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, ABDURRAHİM KARAKOÇ, ORDU, SÜLEYMAN ŞAH sk / KOCATEPE mah 50. YIL, PAZAR sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah KARDEŞLER sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, AYTEKİN KOTİL, AYŞECİK, BAHÇELER, BOZOVA, BUTAN, BÜLBÜL, DENİZHAN, EMİROĞLU, GALİPBEY, GÜNGÖREN, HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, MEHMETÇİK, ORTAKLAR, PEHLİVAN, SAKIZ AĞACI, ÖRMECİ, ÜNSAL, ŞEHİT NİYAZİ sk bölgelerinde 25/05/2024 00:00:00 - 25/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BEYGEN, ERENLER, OSMANLI, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 25/05/2024 00:30:00 - 25/05/2024 07:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BESTE, KOCATEPE, LOKUM, SULTAN FATİH sk / KAVAKLI mah AKŞEMSETTİN, ARŞIN, AY, BATI TRAKYA, BEREKET, BURGAZ, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DERİN, DESTAN, DUMLUPINAR, EFE, ELMAS, ELVAN, EMANET, EMİN, ENES, GAMZE, GARİP, GAYRET, GEZİ, GÜLÜMSER, HALAY, HARİKA, KAHRAMAN, KALYONCU, KASİDE, KILIÇARSLAN, KINALIKUZU, KOCATEPE, MARMARA, MELTEM, MELİK, OVALI, SAMET, SELÇUK ESMER, SEMA, SULTAN SELİM, SUSAM, TURGUT ÖZAL, UĞUR MUMCU, YAŞAR DOĞU, ZEKİ MÜREN, ÇAVUŞOĞLU, ÖĞRETMEN, İDİL, İNAN, İNKILAP sk / SAHİL mah İMAR sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY, BURGAZ, BİLGİ, CAN, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DİDEM, KAHRAMAN, MARMARA, MELTEM, OĞUZ, SAMET, ÇİM sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah CEZAYİRLİ HASAN PAŞA, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 81. sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah KAPLAN GİRAY, KOŞU, SOĞANLIK, YEDİ EVLER sk bölgelerinde 25/05/2024 10:00:00 - 25/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk bölgelerinde 25/05/2024 00:01:00 - 25/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 448., 449., 450., 451., 451/1., 452., 453., 454., 455., 456., 457., 458., 459., 460., 473., 475., 476., 481., 482., 483., 484., 485., ADEM YAVUZ, ANADOLU, CENGİZ TOPEL, PARK sk bölgelerinde 25/05/2024 10:00:00 - 25/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 25/05/2024 00:00:00 - 25/05/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 25/05/2024 00:00:00 - 25/05/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3083. sk bölgelerinde 25/05/2024 00:00:00 - 25/05/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, BALIK YOLU, DİNÇ, G-100, G-101, G-114, G-19, G-202, G-27, G-96, G-98, G-99, GALATA sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 413., 379., 384. sk bölgelerinde 25/05/2024 10:00:00 - 25/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah ALİ NÂKİ, DOĞAN, HÜSEYİN REMZİBEY, KIZAK, YAVUZ SELİM, ÇIRAKÇI ÇEŞMESİ sk / ATİKALİ mah DARÜŞŞAFAKA, SERİN, SİLİSTRE, VALİDE MEDRESESİ, YAVUZ SELİM, ÇARŞAMBA DEĞİRMENİ sk / BALAT mah DEBBAĞ YUNUS, DEBBAĞ YUNUS 1. ÇIKMAZI, DEBBAĞ YUNUS 2. ÇIKMAZI, DEBBAĞ YUNUS 3. ÇIKMAZI, GONCA ÇIKMAZI, KIRKBASAMAK ÇIKMAZI, SOĞUK TULUMBA, SULTAN SELİM sk / MUHSİNE HATUN mah TÜRKELİ sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ALİ NÂKİ, BAKKALOĞLU, CİBALİ SETÜSTÜ, CİNGÖZ, DEBBAĞ YUNUS, DEBBAĞ YUNUS CAMİİ, DÖNEMEÇ, FODLACI, HÜSEYİN REMZİBEY, MOLLABEY 1., MUSANDIRA, MİSMARCI YOKUŞU, MİSMARCI ÇEŞMESİ, PİR SULTAN, SOĞUK TULUMBA, TURNA YOLU, YAVUZ SELİM, ÇIRAKÇI ÇEŞMESİ, İNCEBEL, İĞDELİ sk bölgelerinde 25/05/2024 00:00:00 - 25/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah AKSAK ÇIKMAZI, ARAPLAR, BIÇAKÇI ALAATTİN ÇIKMAZI, BIÇAKÇI ÇEŞMESİ, CİBALİ, CİBALİ MESCİDİ, ESRAR DEDE, HACI FERHAT CAMİİ, HAYDAR, HAYDAR BOSTANI, HAYDAR HAMAMI, HAYDAR HAMAMI 1. ÇIKMAZI, KARADENİZ, KAŞIKÇI 1., KAŞIKÇI ÇIKMAZI, KERPİÇ, MÜRŞİT, MÜSTAKBEL ŞAİR BAKİ, OGÜN, SALİHPAŞA, SİNAN CAMİİ, YAZAR ORHAN KEMAL, YAZAR ORHAN KEMAL 1. ÇIKMAZI, YENİ TULUMBA ÇIKMAZI, ÇAĞA, ÜSKÜPLÜ, ÜSKÜPLÜ ÇIKMAZI, İRFAN AHMET sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah AYDINBEY, CİBALİ, CİBALİ HAYDAR, ESRAR DEDE, KANISICAK, KARADENİZ, KIVRIM, MÜSTANTİK, UMURBEY, ÂŞIKPAŞA, ÇEŞMİZADE, ÜSKÜPLÜ, ŞAİR BAKİ, ŞAİR BAKİ ARALIĞI, ŞAİR NABİ, ŞULE sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 556., 556/1., 556/2., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 599/1., 599/2., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 24/05/2024 00:05:00 - 24/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1117., 1209., 1209/1., HAMİDİYE, MEHMET AKİF, NAMIK KEMAL, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 24/05/2024 00:05:00 - 24/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 261. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2129., 2130., 2131., 2132., 2133., 2134., 2135., 2288., 2324., I, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ÜNLÜ sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKMAN, AKİK, ALAYBEY, AYTAÇ, AĞRI, BERKAY, BİLİM, DOĞANCILAR, DOĞANDERE, ERCAN, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, FESLEĞEN, GÜÇBİRLİĞİ, HAVRAN, IŞIKLI, KAFİYE, KÖSEDAĞ, NURTAÇ, RABAK, SEFA, SELÇUK, SİMGE ÇIKMAZI, TESTİ, TOPRAKBASTI, UMERA, YADİGAR, YALIN, YEŞİLTEPE, YÜCEL, ZEYTUNİ, ÇAYIR, ÇAĞLAR, ÖZOĞUL, ÜSTAD, İKBAL, İĞDELİBAHÇE sk / ÇELİKTEPE mah DAR sk bölgelerinde 25/05/2024 00:00:00 - 25/05/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ABDÜLGAZİ, ERBAY, KARACA, KİRAZLIYURT, KİRAZLIYURT ÇIKMAZI, SARIBEY, YAŞAYANLAR, ZEYBEK, ÇELEBİ, ÜÇBUDAK, İNCEBAYIR sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah CEBECİ, ERSOY, GÜLDİBİ, YAŞAYANLAR, ÖZTOPRAK sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah RUMELİ, SOĞUKSU, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk bölgelerinde 25/05/2024 09:30:00 - 25/05/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALADAĞ, BAŞKIR, BÜLBÜL, CANSIZ, CESUR, CİVAN, KADEM, KUĞU, LADİN, ÇAĞLA, ÇIĞIRTKAN, ÇİĞ, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 25/05/2024 10:00:00 - 25/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk bölgelerinde 25/05/2024 00:00:00 - 25/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234., 235. sk bölgelerinde 25/05/2024 00:00:00 - 25/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234. sk bölgelerinde 25/05/2024 00:00:00 - 25/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DİKMEN, 1.ÖMRÜM, 1303., 2.BARIŞ, ALP, ANAFARTALAR, DAĞLI, KEMAL, MASLAK ÇEŞME, SARSILMAZ, TOLGA sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah PAMUK sk bölgelerinde 25/05/2024 00:00:00 - 25/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce -TARABYA mah sk bölgelerinde 25/05/2024 00:00:00 - 25/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ORMANADA sk / ZEKERİYAKÖY mah FIRAT., GÖKTÜRK, KİLYOS., TARAKÇI sk bölgelerinde 25/05/2024 10:00:00 - 25/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 25/05/2024 10:00:00 - 25/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, AÇIK, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİRCİ, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, GÖKUN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KAYMAK, KIRKAHVE, KURFALLI, MENDERES, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NURGÜN, POMAK, SİNCAN, TAŞKIRAN, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, AÇIK, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİRCİ, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, GÖKUN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KAYMAK, KIRKAHVE, KURFALLI, MENDERES, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NURGÜN, POMAK, SİNCAN, TAŞKIRAN, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah AHMEDİYE, ALTAYLI, BAKKAL, BAŞARI, BUĞRA, DEMETEVLER, DEPO, DERİNYOL, DÖNEMEÇ, DÖRTÇEŞME ÇIKMAZI, ESKİKAHVE, FERAHTEPE, GÜLEN, GÜLENDAM ÇIKMAZI, HASAT, KAPAKLI ÇEŞME, KEKİK ÇIKMAZI, KEŞAN, KUMYOL, KUYULU, KÖSTEMİR, MACİR MAHALLE, MERKEZ CAMİİ, MERTER, MİNARE, PARSELLER ÇIKMAZI, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAYYOLU, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ÜÇEVLER, İKİÇEŞME sk / BEKİRLİ mah ÇAKIRBEY ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah MEKTEP, MİTHAT PAŞA, ŞAHİN 1 sk bölgelerinde 25/05/2024 10:00:00 - 25/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2494. sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2494., 2500., U sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2273., 2274., 2275., N, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2586., 2587., 2592., 2594., 2596., 2597., 2598., 2599., 2602., 2603., 2605., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 25/05/2024 12:00:00 - 25/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜRÜN ÇIKMAZ, YILDIZ sk bölgelerinde 25/05/2024 13:30:00 - 25/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.