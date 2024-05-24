İstanbul'da yaşayanlar dikkat: O ilçeler karanlığa gömülecek

SULTANGAZİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2494. sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2494., 2500., U sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2273., 2274., 2275., N, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 25/05/2024 09:00:00 - 25/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2586., 2587., 2592., 2594., 2596., 2597., 2598., 2599., 2602., 2603., 2605., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 25/05/2024 12:00:00 - 25/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.