İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 'Duştan 1 dakika erken çıkın'
İstanbullular dikkat! Büyükşehir Belediyesi barajlardaki doluluk oranının yüzde 33'lere düşmesinin ardından vatandaşlara su tasarrufuyla ilgili uyarıda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent sakinlerine hem su sarfiyatını azaltacak hem de aile bütçesine katkı sağlayacak tasarruf önerilerinde bulundu.
BARAJLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 33'E DÜŞTÜ
İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'da bu yaz aşırı kurak bir dönem yaşandığı, su arzının devamlılığı için kullanım alışkanlıklarının değiştirilerek suyun dikkatli harcanmasının önem arz ettiği belirtildi.
Kentteki barajlarda genel doluluk oranının yüzde 33 seviyelerine kadar düştüğü aktarılan açıklamada, İSKİ'nin hem su sarfiyatını azaltacak hem de aile bütçesine katkı sağlayacak su tasarrufu önerilerine yer verildi.
AKAN SUDAN YÜZDE 50 TASARRUF EDİLEBİLİR
Evdeki su sarfiyatının yüzde 70'inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, damlatan muslukların tamir ettirilmesiyle yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasının önleneceği ifade edildi.