İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 'Duştan 1 dakika erken çıkın'

BARAJLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 33'E DÜŞTÜ

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'da bu yaz aşırı kurak bir dönem yaşandığı, su arzının devamlılığı için kullanım alışkanlıklarının değiştirilerek suyun dikkatli harcanmasının önem arz ettiği belirtildi.