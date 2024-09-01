İstanbul'da Yaşayanlar Bayram Edecek: Ulaşım Ücretsiz Olacak

Bu karar, özellikle okula ilk kez adım atacak minik öğrenciler ve veliler için büyük bir kolaylık sağlayacak. Uygulamanın, yeni eğitim-öğretim döneminde şehir içi ulaşımın daha rahat ve düzenli bir şekilde sağlanmasına katkı sunması bekleniyor. UKOME’nin bu kararı, İstanbul’da yaşayan öğrenci ve velilerin yüzünü güldürecek.