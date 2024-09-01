İstanbul'da Yaşayanlar Bayram Edecek: Ulaşım Ücretsiz Olacak
İstanbul'da yaşayan milyonları sevindirecek gelişme İBB'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden geçti. Ulaşıma ilk gün para ödenmeyecek, tamamen bedava oldu. İşte ayrıntılar...
İstanbul'da milyonlarca öğrenci ve veliyi sevindirecek bir haber geldi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) önemli bir karara imza attı.
9 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak olan milyonlarca öğrenci, eğitim-öğretim yılının ilk gününde toplu taşımayı ücretsiz kullanacak. UKOME tarafından alınan karara göre, İstanbul'da toplu taşıma araçları sabah 06.00'dan öğlen 14.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek.
Bu karar, özellikle okula ilk kez adım atacak minik öğrenciler ve veliler için büyük bir kolaylık sağlayacak. Uygulamanın, yeni eğitim-öğretim döneminde şehir içi ulaşımın daha rahat ve düzenli bir şekilde sağlanmasına katkı sunması bekleniyor. UKOME’nin bu kararı, İstanbul’da yaşayan öğrenci ve velilerin yüzünü güldürecek.