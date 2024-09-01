İstanbul'da Yaşayanlar Bayram Edecek: Ulaşım Ücretsiz Olacak

İstanbul'da yaşayan milyonları sevindirecek gelişme İBB'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden geçti. Ulaşıma ilk gün para ödenmeyecek, tamamen bedava oldu. İşte ayrıntılar...

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İstanbul'da Yaşayanlar Bayram Edecek: Ulaşım Ücretsiz Olacak - Resim: 1

İstanbul'da milyonlarca öğrenci ve veliyi sevindirecek bir haber geldi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) önemli bir karara imza attı.

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İstanbul'da Yaşayanlar Bayram Edecek: Ulaşım Ücretsiz Olacak - Resim: 2

9 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak olan milyonlarca öğrenci, eğitim-öğretim yılının ilk gününde toplu taşımayı ücretsiz kullanacak. UKOME tarafından alınan karara göre, İstanbul'da toplu taşıma araçları sabah 06.00'dan öğlen 14.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek.

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İstanbul'da Yaşayanlar Bayram Edecek: Ulaşım Ücretsiz Olacak - Resim: 3

Bu karar, özellikle okula ilk kez adım atacak minik öğrenciler ve veliler için büyük bir kolaylık sağlayacak. Uygulamanın, yeni eğitim-öğretim döneminde şehir içi ulaşımın daha rahat ve düzenli bir şekilde sağlanmasına katkı sunması bekleniyor. UKOME’nin bu kararı, İstanbul’da yaşayan öğrenci ve velilerin yüzünü güldürecek.

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