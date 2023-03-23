İstanbul'da susuzluk tehlikesi: Bir haftalık yağış da barajlara çare olmadı
İstanbul'da yağış miktarının mevsim normallerinin altında kalması, susuzluk tehlikesini beraberinde getirdi. Yağışlı geçen 1 haftalık süre de barajların doluluk oranlarına çare olmadı.
İstanbul susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, İSKİ 23 Mart itibarıyla barajların doluluk oranlarını paylaştı.
Paylaşılan detaylara göre İstanbul barajlarında son 9 yılın en düşük seviyesinin görüldüğü gözlemlenirken, kent için tehlike çanları çalmaya başladı.
İstanbul Alibey barajı yüzde 11.03, Büyükçekmece barajı yüzde 30.01, Darlık barajı 46.57, Elmalı barajı 32.42, Istrancalar barajı yüzde 37.19, Kazandere barajı yüzde 8.64, Ömerli barajı yüzde 55.22, Pabuçdere barajı yüzde 9.35, Sazlıdere barajı yüzde 32.07 ve Terkos barajı 31.68 doluluk oranlarına sahip.
23 Mart Perşembe İstanbul barajlarının doluluk oranı %37.02 olarak ölçüldü