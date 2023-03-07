İstanbul'da nereler kaygan zemine sahip? Derelerle anılan semtlere dikkat!
İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yapılan mekanik sondaj raporlarına göre adı derelerle anılan semtlerde sıvılaşma, heyelan ve yumuşak zeminli bölgelerde risk büyük.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2007-2009 yılında yaptığı 4 bin 364 adet mekanik sondajla yapılan zemin risk raporu, İstanbul'da deprem riskli semtleri ortaya çıkardı.
6 Şubat Kahraman Maraş depremlerinin ardından İstanbul’da yumuşak zemin riskinin yüksek olduğu bölgelerin merak konusu. Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; İstanbul'da eskiden adı derelerle anılan semtlerde risk yüksek.
Avrupa yakasının güneyi ile Anadolu yakasının güneyinde yapılan “İstanbul Mikrobölgeleme Projesi”nde kentin güneyindeki yüksek riskli bölgede zemin sıvılaşma özelliği tespit edildi ve bu alanlarda yapılaşmaya gidilmemesi, mevcut yapıların kontrolden geçirilmesi uyarısı yapıldı.
İstanbul'da hangi ilçelerde zemin sıvılaşması riski var?
İstanbul'da 2 yılda 700 kilometrekarelik alanda 4 bin 364 adet mekanik sondaj yapıldı. Ortaya çıkan sonuçlara göre sıvılaşma, heyelan ve yumuşak zemin nedeniyle en riskli bölgeler: