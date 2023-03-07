İstanbul'da nereler kaygan zemine sahip? Derelerle anılan semtlere dikkat!

Avrupa yakasının güneyi ile Anadolu yakasının güneyinde yapılan “İstanbul Mikrobölgeleme Projesi”nde kentin güneyindeki yüksek riskli bölgede zemin sıvılaşma özelliği tespit edildi ve bu alanlarda yapılaşmaya gidilmemesi, mevcut yapıların kontrolden geçirilmesi uyarısı yapıldı.