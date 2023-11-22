İstanbul'da kar alarmı: Tarih verildi, tedbirler sıkılaştırıldı!
İstanbul'da haftasonu kent genelini etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin "kış tedbirleri" toplantısı yapıldı. İşte İstanbul'da alınan tedbirler...
İstanbul'da pazar günü kar yağışı bekleniyor. Yağış öncesi alınacak tedbirler İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde masaya yatırıldı.
NTV'de yer alan habere göre İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığındaki toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ilçe kaymakamlıkları ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.
Toplantıda pazar günü İstanbul'da kar yağışının beklendiğini açıklayan Vali Gül, müdahalelerin zamanında yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Gül, "Burada en önemli şey zamanlama ve koordinasyon. Meteorolojik verileri yakinen takip edeceğiz, dolayısıyla da almamız gereken tedbileri zamanında alacağız. Biz trafiğe 2 saat geç müdahale ettiğimizde müdahalenin hiçbir anlamı yok." dedi.
Toplantıda ticari araçlardaki kış lastiği zorunluluğu tarihi erkene çekildi. Her yıl 1 aralıkta başlayan düzenleme bu yıl için 25 Kasım'da başlayacak.
Kış tedbirleri toplantısında karla mücadelede görev alacak personel ve araçlarla ilgili bilgiler de verildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Arama Kurtarma Gruplarının yanı sıra Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 13 bin 451 personel, 366 bin 720 ton tuz, 8 bin 370 ton solüsyon ve 5 bin 598 araçla hizmet verecek.
İŞTE KENTTE ALINACAK KIŞ TEDBİRLERİ
İstanbul'da 2023-2024 Sezonu Kış Tedbirleri kapsamında, şu tedbirlerin alınması kararlaştırıldı:
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce polis sorumluluk bölgesinde toplam 427 trafik unsuru, 260 asayiş ekibi ve 8 jandarma timi olmak üzere 1504 personel, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 147'si trafik olmak üzere toplam 498 jandarma timi görev alacak.
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce 13 bin 451 personel, 3 bin 708 araç ve iş makinesi görev yapacak, 366 bin 720 ton tuz, 8 bin 370 ton solüsyon ve çözelti hazır bulundurulacak, 23 Otoyol Hizmet Tesisi'nde 5 bin 598 araca hizmet verilecek.
Afet Beslenme Grubu'nca 117 araç, 300 personel, 2 bin gönüllü ile 87 noktada görev yapılacak.
Afet Sağlık Grubu'nca 513 Ambulans Servisi ve 39 UMKE aracıyla faaliyet gösterilecek.
Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu'nca 200 personel ve 50 araçla sokak hayvanlarına soğuk ve karlı günlerde 2 ton mamanın dağıtımı sağlanacak.
Afet Teknik Destek ve İkmal Grubunca 14 bin 18 personel, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 32 bin 325 iş makinesi, 2 bin 969 makine ve ekipmanla hizmet verilecek.
Arama Kurtarma Grubunca 363 personel, 54 araç ve 6 botla hizmet sağlanacak.