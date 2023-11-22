İstanbul'da kar alarmı: Tarih verildi, tedbirler sıkılaştırıldı!

Gül, "Burada en önemli şey zamanlama ve koordinasyon. Meteorolojik verileri yakinen takip edeceğiz, dolayısıyla da almamız gereken tedbileri zamanında alacağız. Biz trafiğe 2 saat geç müdahale ettiğimizde müdahalenin hiçbir anlamı yok." dedi.