İstanbul'da ev sahibi, kiracılar eve girmesin diye akıl almaz bir yönteme başvurdu: Karga burun taşıyoruz!
İstanbul Çekmeköy'de ev sahibi, kiralarını ödemedikleri gerekçesiyle kiracıları ile anlaşmazlık yaşadı. Daha sonra ev sahibi, kiracılarının eve girememesi için kapıların kilitlerine yapışkan madde sürdü.
İstanbul Çekmeköy'de yaşanan olayda iddiaya göre, ev sahibi, kiralarını ödemedikleri gerekçesiyle kiracıları ile anlaşmazlık yaşadı.
Ev sahibi, kiracılarının eve girememesi için kapıların kilitlerine yapışkan madde sürdü. Yaşanan anlaşmazlık sonrası binada yaşayan ev sahibi kiracıların bulunduğu dairelere ait sayaçları söktü, kiracılarına küfürler yağdırdı.
KAPILARIN DELİĞİNDE ANAHTAR KIRDI
Daha sonra kapıların deliğinde anahtar kırıp üstüne yapıştırıcı sürdü. Kiracılar ise günlerdir evlerine giremediklerini belirtti.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Yaşanan olayların ardından ev sahibinden şikayetçi olan kiracılar o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.