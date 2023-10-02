İstanbul'da ev sahibi, kiracılar eve girmesin diye akıl almaz bir yönteme başvurdu: Karga burun taşıyoruz!

İstanbul Çekmeköy'de ev sahibi, kiralarını ödemedikleri gerekçesiyle kiracıları ile anlaşmazlık yaşadı. Daha sonra ev sahibi, kiracılarının eve girememesi için kapıların kilitlerine yapışkan madde sürdü.

Ev sahibi Kiracı İstanbul Çekmeköy
İstanbul'da ev sahibi, kiracılar eve girmesin diye akıl almaz bir yönteme başvurdu: Karga burun taşıyoruz! - Resim: 1

İstanbul Çekmeköy'de yaşanan olayda iddiaya göre, ev sahibi, kiralarını ödemedikleri gerekçesiyle kiracıları ile anlaşmazlık yaşadı.

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İstanbul'da ev sahibi, kiracılar eve girmesin diye akıl almaz bir yönteme başvurdu: Karga burun taşıyoruz! - Resim: 2

Ev sahibi, kiracılarının eve girememesi için kapıların kilitlerine yapışkan madde sürdü. Yaşanan anlaşmazlık sonrası binada yaşayan ev sahibi kiracıların bulunduğu dairelere ait sayaçları söktü, kiracılarına küfürler yağdırdı.

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İstanbul'da ev sahibi, kiracılar eve girmesin diye akıl almaz bir yönteme başvurdu: Karga burun taşıyoruz! - Resim: 3

KAPILARIN DELİĞİNDE ANAHTAR KIRDI

Daha sonra kapıların deliğinde anahtar kırıp üstüne yapıştırıcı sürdü. Kiracılar ise günlerdir evlerine giremediklerini belirtti.

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İstanbul'da ev sahibi, kiracılar eve girmesin diye akıl almaz bir yönteme başvurdu: Karga burun taşıyoruz! - Resim: 4

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yaşanan olayların ardından ev sahibinden şikayetçi olan kiracılar o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

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