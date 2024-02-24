İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek, mumları hazırlayın

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 117., 1560., 1592., 3016., 3017., 3022., 3023., 3024., 3025., 3037., 3114. sk / OSMANGAZİ mah 3113. sk bölgelerinde 24/02/2024 00:00:00 - 24/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 24/02/2024 09:00:00 - 24/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3101. sk bölgelerinde 24/02/2024 09:00:00 - 24/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 24/02/2024 09:00:00 - 24/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.