İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Mumları hazırlayın, saatlerce sürecek

EYÜPSULTAN

NO: 35283054

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ENSAR, MUHLİS, RAMİ KIŞLA, YEŞİL ZÜMRÜT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALDEMİR ÇIKMAZI, EVREN, MERCAN, ONUR, YADİGAR ÇIKMAZI, YEŞİL ZÜMRÜT, YONCA sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35282573

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.SÜMBÜL, 1.YAPRAK, 3.ÇINAR, CANAN, DAĞARCIK, EFENDİ, EFES , GÖKHAN, GİRNE, HÜNER, KÖKNAR, MERCAN, MEVLANA, MEVSİM, MİNE, SELVİ, SEMERKANT, ŞAHİNLER, ŞEHİT METİN KAYA, ŞİMŞEK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 841., EFES, GİRNE sk bölgelerinde 03/02/2024 09:30:00 - 03/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35282578

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 3.ORTANCA, 4.BEGONYA, CANAN, COŞKUN, ERGUVAN, GONCA, MERCAN, ORKİDE, ŞEHİT METİN KAYA sk bölgelerinde 03/02/2024 09:30:00 - 03/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35282579

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.KARADENİZ, 1.ÜSKÜP, 3.ÇINAR, BURCU, CENNET, DAĞARCIK, GÜRSEL, KÖKNAR, LETAYİF, MARMARA, MERCAN, MUHTAR CAMİİ, NAZENİN, OLUK, RÜZGARLI, SELVİ, SUNGUR, İLKNUR, ŞEHİT METİN KAYA, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 03/02/2024 09:30:00 - 03/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35288502

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 03/02/2024 10:00:00 - 03/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35286563

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -MİTHATPAŞA mah sk bölgelerinde 03/02/2024 10:00:00 - 03/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35276165

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah KORUK, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk / YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgelerinde 03/02/2024 12:00:00 - 03/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35276165

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah KORUK, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk / YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgelerinde 03/02/2024 12:00:00 - 03/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.