İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Mumları hazırlayın, saatlerce sürecek
BEDAŞ, İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak mahalleleri duyurdu. İşte saatlerce sürecek kesintinin olacağı ilçe ve mahalleler.
ARNAVUTKÖY
NO: 35275157
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35288383
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET, TURUNÇ sk bölgelerinde 03/02/2024 10:00:00 - 03/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35288356
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah GÜLŞEN, KEMERBURGAZ, ZİRAAT, ÖZGENALP sk bölgelerinde 03/02/2024 11:00:00 - 03/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35277047
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 989. sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35277056
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 974., 975., BİRLİK sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35277062
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 969., 985., 986., BİRLİK sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35273784
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 938., 941., 942., 943., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 975., BİRLİK sk bölgelerinde 03/02/2024 09:30:00 - 03/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35288410
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ÇARŞI sk bölgelerinde 03/02/2024 11:00:00 - 03/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 35286400
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, İSMAİLPAŞA sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276177
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MAHMUT ARDIÇ sk / SİYAVUŞPAŞA mah AKASYA, HANIMELİ 1, HERCAİ, KANA, KARANFİL, KASIMPATI, KRİZANTEM, KÜÇÜK ÇINAR, LEYLAK, MAHMUT ARDIÇ, MANOLYA, MUSTAFA KEMALPAŞA, ORKİDE 2, SÜMBÜL 1, SİYAVUŞPAŞA, ULUBATLI HASAN, YAPRAK, YONCA, ÇAMLIK, ÇAVDAR, ŞEBBOY sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35286407
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 03/02/2024 10:00:00 - 03/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35286409
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, NEYİRE NEYİR sk bölgelerinde 03/02/2024 11:00:00 - 03/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 35288544
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, PAK, SAMYELİ, YAŞAR DOĞU, ÖZYURT sk / VATAN mah SERDAR sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 35276565
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah BÜLENT DEMİR sk / HACIAHMET mah ATEŞ BÖCEĞİ, DEV SÜLEYMAN, ERMEYDANI, KIR KAHYASI, OMUZDAŞ, SAFA MEYDANI, YENİ ALEM sk / YENİŞEHİR mah ALÇAKDAM, AVŞAR, DİREKÇİBAŞI, FERAH, MANDIRA, SAFA MEYDANI, TIRMIK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, DİREKÇİ BAŞI, KURTULUŞ sk / FERİKÖY mah ATEŞ BÖCEĞİ, ERMEYDANI, KOCABAŞ, KURTULUŞ, OKÇULAR, YENİ ALEM sk / YAYLA mah ATEŞ BÖCEĞİ, CANAN, CEVİZ, CİN DERESİ, OKÇULAR, ÖZDEN sk bölgelerinde 03/02/2024 00:00:00 - 03/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35283267
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah FERMENECİLER, GALATA HIRDAVATÇILAR, KARDEŞİM, KÜREKÇİLER KAPISI, TERSANE sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 35275162
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah AKARSU, ALTIN, ALİEFENDİOĞLU, AÇELYA 3, BEGONYA 1, BOĞAZİÇİ, BUSE, CEVHER, D-100 KARAYOLU, ERCİYES 1, FATİH NAMIK KEMAL, FEDA, HALİDE EDİP ADIVAR, HAMZA PINAR, KAPTAN, MELİS, NUR 2, UFUK, YALÇIN, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖRNEK sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35275160
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah BAĞLAR 2, CENGİZ TOPEL, DİLEK, KANARYA, NASRETTİN HOCA, ORTATEPE, SALKIM, UMUTREİS, YAHYA ÇAVUŞ, ZÜMRÜT, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÜZÜM, İZMİR, ŞERBET sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35275163
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah BAŞÇAVUŞ, D-100 KARAYOLU, ENDER, ENVERPAŞA, FİLİZ 2, HEDİYE, KAYIKHANE, KERVANSARAY, KUMSALLAR, PAZAR, SEÇKİN, YELKEN, YURT, ÇINAR 1 sk / FATİH mah RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276832
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 35276580
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1485., 1490., 1498., 1499., SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35287865
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 296. sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276549
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1492., 1493., 1494., SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276576
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1491., 1492., 1493., 1494., 1495., 1496., 1508., 1510., 1511., AHMET ARİF, SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35283363
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1563., 1567., 1571., 1573., 3001., 3002., 3003., 3004., 3006., 3008., 3010., 3056., 3058., 3062., 3064., 3066., 3068., 3070., 319., AKÇABURGAZ, ALKOP, HADIMKÖY YOLU, HALİL FAHRİ ORMAN sk / OSMANGAZİ mah 2647., 3143. sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35287870
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1371., 1373., 1374., 1375., DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 03/02/2024 12:00:00 - 03/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35282780
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 120., 169. sk bölgelerinde 03/02/2024 13:00:00 - 03/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 35283054
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ENSAR, MUHLİS, RAMİ KIŞLA, YEŞİL ZÜMRÜT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALDEMİR ÇIKMAZI, EVREN, MERCAN, ONUR, YADİGAR ÇIKMAZI, YEŞİL ZÜMRÜT, YONCA sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35282573
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.SÜMBÜL, 1.YAPRAK, 3.ÇINAR, CANAN, DAĞARCIK, EFENDİ, EFES , GÖKHAN, GİRNE, HÜNER, KÖKNAR, MERCAN, MEVLANA, MEVSİM, MİNE, SELVİ, SEMERKANT, ŞAHİNLER, ŞEHİT METİN KAYA, ŞİMŞEK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 841., EFES, GİRNE sk bölgelerinde 03/02/2024 09:30:00 - 03/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35282578
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 3.ORTANCA, 4.BEGONYA, CANAN, COŞKUN, ERGUVAN, GONCA, MERCAN, ORKİDE, ŞEHİT METİN KAYA sk bölgelerinde 03/02/2024 09:30:00 - 03/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35282579
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.KARADENİZ, 1.ÜSKÜP, 3.ÇINAR, BURCU, CENNET, DAĞARCIK, GÜRSEL, KÖKNAR, LETAYİF, MARMARA, MERCAN, MUHTAR CAMİİ, NAZENİN, OLUK, RÜZGARLI, SELVİ, SUNGUR, İLKNUR, ŞEHİT METİN KAYA, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 03/02/2024 09:30:00 - 03/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35288502
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 03/02/2024 10:00:00 - 03/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35286563
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -MİTHATPAŞA mah sk bölgelerinde 03/02/2024 10:00:00 - 03/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276165
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah KORUK, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk / YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgelerinde 03/02/2024 12:00:00 - 03/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276165
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah KORUK, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk / YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgelerinde 03/02/2024 12:00:00 - 03/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 35274724
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MERCAN mah ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / TAYA HATUN mah BEKİRDEDE ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA HAMAMI, SANDALYECİLER, TARAKÇILAR, TARAKÇILAR ÇIKMAZI, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÇARKÇILAR sk bölgelerinde 03/02/2024 00:00:00 - 03/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35274728
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah AKİKÇİLER, ALTINCILAR, AYNACILAR, AĞA, KALCILAR, KALPAKÇILARBAŞI, MUHAFAZACILAR, UNCUOĞLU, VARAKÇI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI sk / MOLLA FENARİ mah BEZCİLER, KILIÇÇILAR, KÜÇÜKYILDIZ HANI, KÜÇÜKYILDIZ HANI ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA MAHKEME, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, VEZİRHANI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI, ŞEREFEFENDİ sk / SURURİ mah BEZCİLER, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, RASTIKÇI, SULTAN MEKTEBİ, YEŞİLDİREKLİ BAKKAL sk / TAYA HATUN mah AYNACILAR, MAHMUTPAŞA HAMAMI, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, TARAKÇILAR, TARAKÇILAR HANI, TARAKÇILAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 03/02/2024 00:00:00 - 03/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 35287971
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN, AKÇİL, ALKIŞ, ARZU, ARZU ÇIKMAZI, AYABAKAN, BABACAN, BAYRAKDAR, BAŞPINAR, BERK, BUKET, BULGUR, DERNEK, DİDEM, ERGUVAN, GÜZELDERE, HAVZA, HAŞMET, HORASAN, HÜMA, PAPATYA, TALATPAŞA, TÜRKMEN, İŞÇİ sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35288463
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALADAĞ, BAŞKIR, BÜLBÜL, CANSIZ, CESUR, CİVAN, KADEM, KUĞU, LADİN, ÇAĞLA, ÇIĞIRTKAN, ÇİĞ, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 03/02/2024 10:00:00 - 03/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 35287855
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 03/02/2024 00:00:00 - 03/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35283263
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah ALTAN ERBULAK, BÜYÜKDERE, CEMAL SAHİR sk / MECİDİYEKÖY mah BÜYÜKDERE, CEMAL SAHİR, DAMLA, RAŞİT RIZA, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgelerinde 03/02/2024 00:00:00 - 03/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 35287856
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 108., 110., 117., 125., 170., 171., 172., 206., AYAZAĞA 170. ÇIKMAZI, HADIMKORU YOLU, ŞEHİT NACİ CANAN TUNCER sk / MASLAK mah HADIMKORU YOLU sk bölgelerinde 03/02/2024 00:00:00 - 03/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 35273700
İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SEMİZKUMLAR mah KLAS sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35288342
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, ALPERENLER, BEYPAZARI, DOMANİÇ, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜNYÜZÜ, GÜRHAN, HÜSUMET ÇIKMAZI, IŞILAY ÇIKMAZI, KIRKAHVESİ, KONURALP, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, MİHALGAZİ, PAZARLAR, SULUSARAY, SİVRİHİSAR, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, ÇAVDARHİSAR, İZZET sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35288024
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKINCI, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BOSNA, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, REŞAT, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, ÖZER ÇIKMAZI, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk / YOLÇATI mah HUDUBOYU, MONDROS sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35287894
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANSEVER, FIRIN sk / MİMAR SİNAN mah ADALI, AHMET DAĞLI, ALİPAŞA, ARSLAN, ATA, ATASOY, CANSEVER, DAİM, DUT, EŞREF, FETHİ ERKOÇ, GÜN, GÜRBÜZ AYDIN, HAMARAT, HAMDİ YILMAZER, HARUN UYSALER, KARAKAŞ, KURT, LOZAN, MELEK, MUMCU, NEVZAT AVNİ ÖCÜYAMAN, PLATİN, SAFİR, SİPER, TAKVİM, TARÇIN, UMUT, YALIM, YELİZ, ÇİLEM, ÖZGÜRLÜK, ÜMRAN, İSMAİL TAN, ŞEHİT ADEM GÖVCE, ŞEHİT ELMAN ŞENTÜRK sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35288001
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah DERİNYOL sk / KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk / SEYMEN mah KEŞAN sk bölgelerinde 03/02/2024 13:00:00 - 03/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
NO: 35288543
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ASKERİ FIRIN ÇIKMAZ, DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, DOKUMACILAR SİTESİ sk bölgelerinde 03/02/2024 09:00:00 - 03/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.