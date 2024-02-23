İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Bu ilçelerde yaşayanlar, tedbirinizi alın!
BEDAŞ İstanbul'da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeleri açıkladı.
AVCILAR
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ÇİĞDEM, ŞAMLI sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1367., 1369., 1370., 1371., DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2604., 2605., 2606., 2609., 2610., 2611., 2612., 2614., 2615., 2616., 2617., DEVEKALDIRIMI, HALKALI, MİLLET sk bölgelerinde 23/02/2024 00:00:00 - 23/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah HALKALI sk bölgelerinde 23/02/2024 00:00:00 - 23/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 23/02/2024 00:00:00 - 23/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1035., HOCA AHMET YESEVİ sk / İNÖNÜ mah HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1025., 1027., HOCA AHMET YESEVİ sk / İNÖNÜ mah 354., 418., 422. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/4. sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FEVZİ ÇAKMAK, MAHMUT ARDIÇ sk / SİYAVUŞPAŞA mah MAHMUT ARDIÇ sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MEHMET AKİF , ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 17:08:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah FERAH, NAGİHAN, VALİDE, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 23/02/2024 12:00:00 - 23/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DENİZLER, DEVRAN, DUMLU 2, UĞURLU sk bölgelerinde 23/02/2024 12:00:00 - 23/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BARBAROS, CENNET, ESİNTİ sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah ARNAVUTKÖY YOLU, HOCA AHMET YESEVİ, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 23/02/2024 10:00:00 - 23/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah ARNAVUTKÖY YOLU, AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, KÖRKADI, SAMYELİ, SEKBANLAR, SUNA, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 23/02/2024 10:00:00 - 23/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah ARNAVUTKÖY YOLU, ONARAN, SAMYELİ, SUNA, İETT BLOKLARI YOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah SUNA KIRAÇ sk bölgelerinde 23/02/2024 10:00:00 - 23/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ARNAVUTKÖY YOLU, BADE sk / KÜLTÜR mah ARNAVUTKÖY YOLU sk bölgelerinde 23/02/2024 10:00:00 - 23/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah GÜLTEKİN, MEHMET AKİF ERSOY, OLİMPİYAT, ZAĞANOS PAŞA sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -SAHİL mah sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 27., 29., 46., 48., 50., 66., 68., 70., 74., 88., BARIŞ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah PAŞABAHÇE, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah ASMALI MESCİT, BALYOZ, GÖNÜL, MÜEYYET, ORHAN ADLI APAYDIN, PERUKAR ÇIKMAZI, TERKOZ ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk / FİRUZAĞA mah YENİ ÇARŞI sk / HACIMİMİ mah HACI MİMİ KÜLHANİ, KUMBARACI YOKUŞU, SERDAR-I EKREM, YAZICILAR ÇIKMAZI sk / KEÇECİ PİRİ mah GÜLBAHÇE sk / TOMTOM mah CAMCI FEVZİ, ESKİ ÇİÇEKÇİ, EVCİL ÇIKMAZI, KARABAŞ KUYU ÇIKMAZI, KUMBARACI YOKUŞU, MUAMMER KARACA TİYATRO ÇIKMAZI, NURİ ZİYA, PARK, POSTACILAR, SELAHATTİN ODALARI ÇIKMAZI, TERCÜMAN ÇIKMAZI, ÖRTME ALTI, İSTİKLAL sk / ŞAHKULU mah KADRİ BEY ÇIKMAZI, KUMBARACI YOKUŞU, SERASKERCİ ÇIKMAZI, SERDAR-I EKREM, İSTİKLAL, ŞAH KULU BOSTAN sk bölgelerinde 23/02/2024 00:00:00 - 23/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah FATİH SULTAN MEHMET, KURTULUŞ, SAMYELİ, ZAMAN, ÇAMOLUK sk bölgelerinde 23/02/2024 10:40:00 - 23/02/2024 18:40:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
İSTANBUL ESENLER ilce -ORUÇREİS mah sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENLER ilce -ORUÇREİS mah sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT 7., GİYİMKENT 8., TİCARET, VADİ sk bölgelerinde 23/02/2024 16:00:00 - 23/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1104., 1105., 1120., 1123., 1164., 1165., 1166., 1167., 1168., 1169., 1170., 1171., 1172., 1173., 1174., 1175., 1176., BAĞLARÇEŞME, ONDOKUZ MAYIS sk / FATİH mah 932., 933., 934., 935., 936., 937., 938., 947., 949., 950., 956., 958., BAHÇE YOLU sk / YENİKENT mah 662. sk / ÜÇEVLER mah BAHÇE YOLU sk bölgelerinde 23/02/2024 00:00:00 - 23/02/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003. sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3097. sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah HADIMKÖY YOLU sk / GÖKEVLER mah ÖZDEMİR sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3063., 3109., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah BELDE, MANDIRA sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 9. sk bölgelerinde 23/02/2024 13:00:00 - 23/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk bölgelerinde 23/02/2024 19:00:00 - 23/02/2024 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah KORUK, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk / YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EBRU, 1.GÜR, 2.ENGİN, 2.FİDAN, DAR YOKUŞU, GÜZELCE, GÜZELYAYLA, HAŞMET, KADER, KEKİK, NURDAN, SEYHAN, TARKAN, TOLGA, TUNA, TUNCA, ULUDAĞ, YASEMİN, ÖMÜR sk / ESENTEPE mah SİLAHTARAĞA sk / ÇIRÇIR mah AYLİN, BAKARLAR, DORUK, ERTEKİN, GÜNGÖREN, KAYAK, ULUDAĞ, ZEYTİN, ÇİTLEMBİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDİR sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah SELANİK sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.ÇEŞME, BÜLBÜLDERE, GÜNBATIMI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah BÜLBÜLDERE, GÜZELYOL, ÇUKURTARLA, ÇUKURTARLA ALTI sk / PAZARİÇİ mah 1. ÇEŞME, BÜLBÜLDERE, GÜZİDE ÇIKMAZI, TOPRAK sk bölgelerinde 23/02/2024 09:30:00 - 23/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah AŞİREFENDİ sk bölgelerinde 23/02/2024 00:00:00 - 23/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah FETVA YOKUŞU, KEPENEKÇİ YOKUŞU, MUTASARRIF, NAZIR İZZETEFENDİ, YÜKSEKLER sk / SÜLEYMANİYE mah FETVA YOKUŞU, SİYAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 804., 805., 805/1., 806., 806/1., 807., 808., 809., 810., 812., 813., 813/1., 813/2., 821., 824., 827., 915., 916., 928., ŞEHİT SEZER ÖNDER sk bölgelerinde 23/02/2024 00:05:00 - 23/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 11. DEVRİYE, 12. DEVRİYE, 13. DEVRİYE, AŞIK, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇUKURTARLA, ÇUKURTARLA ALTI sk bölgelerinde 23/02/2024 09:30:00 - 23/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYRAMPAŞA, CÖMERTTÜRK, SOKULLU MEHMET PAŞA sk bölgelerinde 23/02/2024 10:00:00 - 23/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU sk bölgelerinde 23/02/2024 00:00:00 - 23/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BILDIRCIN, 1.BİRLİK, 2.ARIKUŞU, ATMACA, FLAMAN, GÜVERCİN, İSTASYON sk bölgelerinde 23/02/2024 00:00:00 - 23/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BİRLİK, 1.ÇALIKUŞU, 1505., ATMACA, GÜVERCİN, PELİKAN sk bölgelerinde 23/02/2024 00:00:00 - 23/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.MERT, 1.ÜLKÜ, ARİFBEY, HİLAL, MAHMUTBEY, NAYMAN, ÇINARLIÇEŞME, İYİGÜN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ARMAĞAN sk / TARABYA mah ARMAĞAN sk bölgelerinde 23/02/2024 00:00:00 - 23/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL SARIYER ilce -FERAHEVLER mah sk bölgelerinde 23/02/2024 00:00:00 - 23/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALGÜR, BUSE, DERTLİ, EDEBALİ, ERBAY, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HAYDAR ALİYEV, HAYMANA, KADIŞEHRİ, KELKİT, KIZILCAHAMAM, KONURALP, KURULTAY, KUTLUKHAN, REHA, SEYİTGAZİ, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YENİBOSNA ÇIKMAZI, YERKÖY, YILMAZTÜRK, ZAĞNOSPAŞA, ÇATALPINAR, ÇAYIRALAN, ÖZGÜVEN, İSMİHAN, ŞENPAZAR, ŞUBAT, ŞURA sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah BAKANER, ECZACI CEVDET KINRAN, MALKOÇ ÇIKMAZI, MUSTAFA OĞUZHAN, NEBİLE TOKTAŞ, İNÖNÜ sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HAZAR sk / SELİMPAŞA mah 2081., 5001., 5002., 5003., 5006., 5007., 5008. sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA mah sk bölgelerinde 23/02/2024 13:00:00 - 23/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah AKGÜN SİLİVRİLİ, AKÇEŞME, ASIM ÇAVUŞ, BAŞKOMUTAN, DAMLATAŞ, DOKTOR ŞEMSETTİNBEY, GENÇFİDAN, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, MURTEZA YÖNET, SİNEMA, ÇUKUR ÇEŞME. sk / FATİH mah AKASYALAR, AYAZ ÇIKMAZI, DAR, EMİN, HASTANE, IŞIKLAR, KALEBEDENİ, KIRKALE KAPISI, YAZARLAR, YEŞİLPINAR, ÖZERTEM, İBRAHİM KANDEMİR, ŞABAN DEMİRAY sk bölgelerinde 23/02/2024 13:00:00 - 23/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah ALAATTİN ELMAS, BAHÇECİK 1, HALİDE EDİP ADIVAR, KARAYİĞİT, KESTANELİK, SEKİBAĞ sk bölgelerinde 23/02/2024 10:00:00 - 23/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, TAŞKIŞLA sk bölgelerinde 23/02/2024 10:00:00 - 23/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 23/02/2024 10:00:00 - 23/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 1., 2., 2/1., 3., 4., 5., 6., 7., 8, ORDU sk bölgelerinde 23/02/2024 00:05:00 - 23/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2005., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2085., 2152., 2154., 2155., 2158., 2159., 2161., 2162., 2163., 2164., 2165., B, I, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 23/02/2024 10:00:00 - 23/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.