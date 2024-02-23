İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Bu ilçelerde yaşayanlar, tedbirinizi alın!

ESENYURT

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1104., 1105., 1120., 1123., 1164., 1165., 1166., 1167., 1168., 1169., 1170., 1171., 1172., 1173., 1174., 1175., 1176., BAĞLARÇEŞME, ONDOKUZ MAYIS sk / FATİH mah 932., 933., 934., 935., 936., 937., 938., 947., 949., 950., 956., 958., BAHÇE YOLU sk / YENİKENT mah 662. sk / ÜÇEVLER mah BAHÇE YOLU sk bölgelerinde 23/02/2024 00:00:00 - 23/02/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003. sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3097. sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah HADIMKÖY YOLU sk / GÖKEVLER mah ÖZDEMİR sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3063., 3109., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah BELDE, MANDIRA sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 23/02/2024 09:00:00 - 23/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 9. sk bölgelerinde 23/02/2024 13:00:00 - 23/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk bölgelerinde 23/02/2024 19:00:00 - 23/02/2024 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.