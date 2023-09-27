İstanbul'da bulunan halıya sarılı cesedin sırrı çözüldü: Vahşeti tek tek anlattı

Şüpheliler arasında gözaltına alınan maktulün boşandığı eşinin imam nikahlı eşi cinayeti itiraf ederek, ''Şahsın boşandığı eşi ile imam nikahlı olarak evlendim. Bu evliliği bir türlü kabul etmedi. Sürekli tehdit ve rahatsız ediyordu. 23 Eylül günü de çocuklarını görme bahanesiyle eve geldi. Aramızda tartışma çıktı. Ardından olay gerçekleşti'' ifadelerini kullandı.