İstanbul'da bulunan halıya sarılı cesedin sırrı çözüldü: Vahşeti tek tek anlattı
İstanbul'un Pendik ilçesinde halıya sarılarak sokağa atılmış erkek cesedinin sırrı çözüldü.
Geçtiğimiz gün İstanbul Pendik'te, halıya sarılarak sokağa atılmış bir erkek cesedi bulunmuştu. Özbekistanlı Umidillo Mirmahkhmudov'a ait olduğu öğrenilen cesedin sırrı çözüldü. Mirmahkhmudov'un boşandığı eşinin imam nikahlı kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Abdulborıy M. verdiği ifadede vahşeti tek tek anlattı.
Şüpheliler arasında gözaltına alınan maktulün boşandığı eşinin imam nikahlı eşi cinayeti itiraf ederek, ''Şahsın boşandığı eşi ile imam nikahlı olarak evlendim. Bu evliliği bir türlü kabul etmedi. Sürekli tehdit ve rahatsız ediyordu. 23 Eylül günü de çocuklarını görme bahanesiyle eve geldi. Aramızda tartışma çıktı. Ardından olay gerçekleşti'' ifadelerini kullandı.
Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre Pendik'te sokakta streç filme sarılı halde bulunan cesedin Özbekistanlı Umidillo Mirmahkhmudov'a ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili Mirmahkhmudov'un boşandığı eşi Mukhtasarkhon M. ve imam nikahlı eşi Abdulborıy M. ile 3 kişi daha gözaltına alındı. Abdulborıy M. polise verdiği ifadede, işlediği cinayeti anlattı.
Abdulborıy M., polise verdiği ifadede, "Şahsın boşandığı eşi ile imam nikahlı olarak evlendim. Bu evliliği bir türlü kabul etmedi. Sürekli tehdit ve rahatsız ediyordu. 23 Eylül günü de çocuklarını görme bahanesiyle eve geldi. Aramızda tartışma çıktı. Ardından olay gerçekleşti. Öldüğünü anlayınca önce streç filme sardım ardından da halıya sardım. Sonra akrabamı aradım.