İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 22 Ağustos 2023 Salı gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Vatandaşlar arama motorlarında elektrik kesintisi ile ilgili yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 22 Ağustos 2023 elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek, İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...