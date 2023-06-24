İstanbul'da bazı alanlar haricinde denize girmek yasaklandı: İşte denize girilebilecek bölgeler

Açıklamada, Valilikçe 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 9/Ç, 11/C maddeleri uyarınca toplumun sağlık ve esenliği, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunarak, vatandaşların tatil, spor ya da dinlenmek amacıyla sağlıklı ve güvenli koşullarda yüzme ihtiyaçlarının temini amacıyla bazı önlemlerin alınması kararlaştırıldığı bildirildi.

İstanbul'da denize girilebilecek alanlar sıralandı.

O alanlar ve haberin detayları şöyle...