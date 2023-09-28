İstanbul'da 21 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalleler

BAĞCILAR

NO: 35072557

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1760., 1765., 1766., PAZAR sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35072562

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1759., 1760., 1762., 1763., 1764. sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35066392

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1917., 1965., 1969., 1970., 1981. sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35066653

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2662. sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35078454

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk bölgelerinde 28/09/2023 10:00:00 - 28/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.