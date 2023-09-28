İstanbul'da 21 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalleler
28 Eylül Perşembe günü İstanbul'un 21 ilçesinde belirlenen saat aralıklarında elektrikler kesilecek. İşte elektriklerin kesileceği yerler...
ARNAVUTKÖY
NO: 35069824
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ÇOLAK sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35078653
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EGEMEN sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35072487
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ALTINTAŞ, DİNÇER, GÜLNAZ, HALİM, SUALTI sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35078662
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EGEMEN sk / TAŞOLUK mah ZİRAAT sk bölgelerinde 28/09/2023 11:00:00 - 28/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 35078331
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah KERAMET sk / MERKEZ mah ASKI, ESTİM, MENEKŞE, PINAR, TIPATAN, YAKAR, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35072557
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1760., 1765., 1766., PAZAR sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35072562
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1759., 1760., 1762., 1763., 1764. sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35066392
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1917., 1965., 1969., 1970., 1981. sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35066653
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2662. sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35078454
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk bölgelerinde 28/09/2023 10:00:00 - 28/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 35069624
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, DEĞİRMENBAHÇE, ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 28/09/2023 00:00:00 - 28/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35069633
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, ALİ DURAN, KAVAK, MANOLYA 1 sk bölgelerinde 28/09/2023 00:00:00 - 28/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35078637
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ORHAN TUĞSAVUL, ZEKİ KARSAN sk bölgelerinde 28/09/2023 10:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35078296
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah CEYLAN 1, ŞAFAK sk bölgelerinde 28/09/2023 12:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.