İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler

ARNAVUTKÖY

NO: 35211487

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 22/12/2023 00:00:00 - 22/12/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35211491

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KAZAN, KURTİNİ sk bölgelerinde 22/12/2023 02:00:00 - 22/12/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35211495

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KAZAN, KURTİNİ, TUNABOYU sk bölgelerinde 22/12/2023 04:00:00 - 22/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35216002

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35217620

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİLYOS, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35216019

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35217599

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET, TURUNÇ sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.