İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler
BEDAŞ'ın yaptığı açıklamaya göre İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi olacak. İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı yerler...
ARNAVUTKÖY
NO: 35211487
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 22/12/2023 00:00:00 - 22/12/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35211491
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KAZAN, KURTİNİ sk bölgelerinde 22/12/2023 02:00:00 - 22/12/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35211495
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KAZAN, KURTİNİ, TUNABOYU sk bölgelerinde 22/12/2023 04:00:00 - 22/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35216002
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35217620
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİLYOS, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35216019
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35217599
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET, TURUNÇ sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 35217239
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALİ GÜLMEZ, FİRUZKÖY BULVARI, ŞAFAK sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35217182
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASYA, BEKÇİ, FATİH, KANDİL, KASAPOĞLU, KATİP AHMET, REŞİTPAŞA, TAKSİ, TALİMHANE, TAVUKÇU, YENİYOL, ÇİĞDEM, ÖZARI, ŞAMLI sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35209743
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKADEMİ, ALİ GÜLMEZ, APA, ARDA, ARIKAN, AYKUTLU, BAKRAÇ, BAĞLARİÇİ, DEVRİM, DOSTLUK, ERMİŞ, FİRUZKÖY BULVARI, GENÇ, GÖÇMEN, GÜNIŞIĞI, LATİFE HANIM, MEHMET AKİF, SIRAEVLER, SÜVARİ, YURTSEVER, ÇAĞAN, İNÖNÜ sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, FİRUZKÖY BULVARI, HİLAL, KARADUT, KAYABAŞI, KÖROĞLU, LALE, MAREŞAL, MUTLULUK, ÇETİN, ÜMİT sk / ÜNİVERSİTE mah FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, LALE, MAREŞAL, ÜMİT sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35217184
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ÇİĞDEM, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 22/12/2023 13:00:00 - 22/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35210024
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 2., İSTOÇ 3. sk bölgelerinde 22/12/2023 00:00:00 - 22/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35210015
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah MASLAK sk bölgelerinde 22/12/2023 00:00:00 - 22/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35213056
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 22/12/2023 00:00:00 - 22/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35213054
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 22/12/2023 00:00:00 - 22/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35215557
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1657., 1659., 1662., 1663., 1664., 1666., OSMANOĞLU sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35217584
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1649., MASLAK sk / MAHMUTBEY mah 2541., 2542., 2543., 2544., 2546., 2547., 2548., 2549., 2551., 2553., 2554., 2556., 2557., 2559., 2560., 2561., 2562., 2563., 2564., GAZİ MUSTAFA KEMAL, MİLLET, ŞEHİT BARIŞ BUĞAN, ŞEHİT HÜSEYİN, ŞEHİT MAHMUT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah TAŞKENT sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35205706
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1565., 1567., 1568., 1571., 1572., 1573., 1575., 1576., 1581., 1585., 1586., 1587., 1588., 1589., AHMET KABAKLI, BİRLİK sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 35210022
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -KOCASİNAN MERKEZ mah sk bölgelerinde 22/12/2023 00:00:00 - 22/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35209745
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 1.ASENA, ASENA sk bölgelerinde 22/12/2023 00:00:00 - 22/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 35215630
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah BÜYÜK MARMARA, ENGİN, ESENLER, ESKİ KALDIRIM sk bölgelerinde 22/12/2023 10:00:00 - 22/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35215624
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL sk bölgelerinde 22/12/2023 10:00:00 - 22/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35215649
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BAŞAK, GÜRSEL, MİLLET, SAKARYA sk bölgelerinde 22/12/2023 11:00:00 - 22/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 35210023
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah İNCİRLİ DEDE sk / PAŞA mah AVUKAT, BUHURLU, BUHURLU ÇIKMAZI, BULANIK DERE, YEŞİLTEPE, ÇİĞDEM 3 sk bölgelerinde 22/12/2023 14:00:00 - 22/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 35217240
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah 103., KILIÇARSLAN sk / KUMBURGAZ mah 2. OTOBAN, ALP, ARDA, BAĞDERESİ, DEDEBAHÇE, DR. SADIK AHMET, DÜZDERE, ENGİN 2, EĞRELTİ, GECESEFASI, HATMİ, HUMUS, KAYIN 2, MELEKOTU, MİLLET 2, NİLAY 1, SADE, ÇANÇİÇEĞİ, ÇİM, İLİM 1, İNÖNÜ 3, ŞAYAN sk bölgelerinde 22/12/2023 01:00:00 - 22/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 35216063
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OKLALI mah KAŞİF, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 35216074
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 101., 106., 122. sk bölgelerinde 22/12/2023 12:00:00 - 22/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 35217250
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 223., 224., 225., 226., 229., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35215830
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1658., 1659., 1664. sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 35211139
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.YAYLA, 19 MAYIS, 2.AKASYA, 2.TÜRBE, 4.GÜL, ATATÜRK, DUTLUK, ERGENE, GAZİOSMANPAŞA, KARDEŞ, NAMIK KEMAL, OKULYANI, REFAH, VARDAR, ÇEŞME, ÇEŞMELİ sk / ESENTEPE mah GAZİOSMANPAŞA sk / ÇIRÇIR mah 2.DERYA, 2.MEŞE, 2.TÜRBE, 3.PAPATYA, AKTAR, BİÇİMSİZ MERDİVEN, EĞİK, LODOS, NAMIK KEMAL, OKULYANI, PARK, SANCAKTAR, TAŞKIN sk bölgelerinde 22/12/2023 00:05:00 - 22/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35215639
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.FESLEĞEN, GÖKTÜRK, MERMER ÇEŞME YOLU, PALMİYE, PANAYIR ÇAYIRI, SIRÇA, TAN, YÜCEL, İSTANBUL sk bölgelerinde 22/12/2023 02:00:00 - 22/12/2023 05:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 35211291
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah AKİKÇİLER, ALTINCILAR, AYNACILAR, AĞA, KALCILAR, KALPAKÇILARBAŞI, MUHAFAZACILAR, UNCUOĞLU, VARAKÇI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI sk / MOLLA FENARİ mah BEZCİLER, KILIÇÇILAR, KÜÇÜKYILDIZ HANI, KÜÇÜKYILDIZ HANI ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA MAHKEME, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, VEZİRHANI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI, ŞEREFEFENDİ sk / SURURİ mah BEZCİLER, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, RASTIKÇI, SULTAN MEKTEBİ, YEŞİLDİREKLİ BAKKAL sk / TAYA HATUN mah AYNACILAR, MAHMUTPAŞA HAMAMI, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, TARAKÇILAR, TARAKÇILAR HANI, TARAKÇILAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35211303
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MERCAN mah FUATPAŞA, MANGALCI ÇIKMAZI, TACİRHANE, UZUNÇARŞI, İSMETİYE sk / SÜLEYMANİYE mah AĞIZLIKÇI, BAHŞENDE, SİYAVUŞPAŞA, TESBİHÇİ, UZUNÇARŞI, İMAMECİ, İSMETİYE, ŞAHENDE sk / TAHTAKALE mah YAVAŞÇA ŞAHİN sk bölgelerinde 22/12/2023 12:00:00 - 22/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 35211233
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 1600., 559., 561., 561/1., ABDİ İPEKÇİ, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 22/12/2023 09:30:00 - 22/12/2023 16:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 35216712
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKASYA, AKÇAY, ARDIÇ, FATİH, KALENDER, KARADAL, KIZILAĞAÇ, SAVUR, UZUN sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 35209744
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -KARTALTEPE mah sk bölgelerinde 22/12/2023 00:00:00 - 22/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35210137
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah sk bölgelerinde 22/12/2023 00:01:00 - 22/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35210138
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, 1.ŞEFTALİ, KARADUT, KİRAZ, LEYLEK, VİŞNE sk / FEVZİ ÇAKMAK mah ANADOLU, CEVAHİR, KAVAKLI, KAYA, TAĞMAÇ, ŞEHİT REŞİT AKBABA sk / KANARYA mah ALAKARGA, ANADOLU, DEVE KUŞU, ELMABAĞ, GÜVERCİN, LEYLEK, MAVİKUŞ sk / SULTAN MURAT mah 1.TRAKYA, 1.ŞEFTALİ, 2. GAZİ, 2101., 3.ENGİN, 7.GÜL, ANADOLU, EDİP, KAYA, KISA ANADOLU, MİS, OYUKLU, YENİ PARK sk bölgelerinde 22/12/2023 00:01:00 - 22/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35215869
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah HALKALI, KESKİN, SADIK, ÇARŞI sk / KEMALPAŞA mah 1.TURNA, 1.ÖZBEY, 1804., 3.CAN, AKINCI, BAĞLAR, EMEKLİ, ERKİN, HALKALI, NEBİOĞLU sk bölgelerinde 22/12/2023 10:00:00 - 22/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 35209684
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALADAĞ, DEREİÇİ., ERTUĞRUL, KUĞU sk bölgelerinde 22/12/2023 10:00:00 - 22/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 35215747
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah KOLEJ sk / FATİH mah ESENTEPE, KEKLİK, OK sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35200215
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah DAMA, ETHEM, GÜNER, KONURALP, KORCAN, KÜRŞAT, LATİFE, SEYYAR, SOLMAZ, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANKUT, TEKİNER, İLHAMİ sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 35211608
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, AVNİ DİLLİGİL, RESSAMLAR, SALİH TOZAN, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER sk / GÜLBAHAR mah 5. YIL, ARALIK, AVNİ DİLLİGİL, BAHÇELER 1, BALABAN, CEMAL SURURİ, DERİN, ELİF, GAYRET, GÜNDOĞAN, OTELLO KAMİL, OYA, SALİH TOZAN, SEBZECİLER, SÜTÇÜLER, UYSAL, ZİNCİRLİDERE, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ, ŞEKERCİLER sk / MECİDİYEKÖY mah DARCAN sk bölgelerinde 22/12/2023 01:00:00 - 22/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 35211141
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ADAGÜLÜ, BEDİR, BİRLİK, EMİR SULTAN, HENDEK, HUZUR, MEHTER, MERHAMET, UHUD sk bölgelerinde 22/12/2023 00:05:00 - 22/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35216028
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 178., 184., 185., 187., 188., 189., 190., 191., 192., 193., 195., 196., 197., 203., ORDU sk bölgelerinde 22/12/2023 10:00:00 - 22/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.