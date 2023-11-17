İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler

ŞİŞLİ

NO: 35123272

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BARUTHANE, BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, DERE 2, DOLAPDERE, ERGENEKON, EŞREF EFENDİ, KURTULUŞ, POYRAZ, SEYMEN, TÜRKBEYİ sk / CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, ARPA SUYU, EFE, ERGENEKON, HALASKARGAZİ, NAKİYE ELGÜN, RUMELİ, SADIK ŞENDİL, SAKSI, SİLAHŞÖR, TAVUKÇU FETHİ, TAYYARECİ FEHMİ, İZZETPAŞA sk / DUATEPE mah BARUTHANE, BOZKURT, ERGENEKON, KURTULUŞ sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE, HALASKARGAZİ, KAYA HATUN, POYRAZ, YUNUSBEY sk / ESKİŞEHİR mah DOLAPDERE sk / FERİKÖY mah BARUTHANE, BOZKURT, SAVAŞ sk / HARBİYE mah MAÇKA sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HALASKARGAZİ, HALEPLİ ŞÜKRÜ, NAKİYE ELGÜN, RİKAPTAR, SIRA CEVİZLER, SİLAHŞÖR sk / MEŞRUTİYET mah HALASKARGAZİ, MADALYON, RUMELİ sk bölgelerinde 17/11/2023 00:00:00 - 17/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35142690

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, GEÇİT, MERKEZ sk bölgelerinde 17/11/2023 03:00:00 - 17/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35142689

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, HALASKARGAZİ sk bölgelerinde 17/11/2023 03:00:00 - 17/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35153027

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah YENİ YOL 1 sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, AHENK, BÜYÜKDERE, ESEN, FERİKÖY FIRIN, GÜVENÇ, HANIMEFENDİ, HASAT, HUZUR, KAZIM ORBAY, KOCAMANSUR, PALAZOĞLU, PERİHAN, PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL, REHA YURDAKUL, SIRA CEVİZLER, ÇİFTE CEVİZLER, İSKENDEROĞLU, İSKETE, İYİNİYET sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147234

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah BESTEKAR ŞAKİR AĞA, BİRACILAR, KARKUYUSU, MECİDİYEKÖY YOLU, UĞUR 1, YAVRUKUŞ, YONCALI, ÖMÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ÖZER AYRANCI sk bölgelerinde 17/11/2023 10:00:00 - 17/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148892

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah BARAN, DÜZTAŞ, ODESA, ŞAHİNKAYA sk bölgelerinde 17/11/2023 10:00:00 - 17/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147246

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, BENEK, DOĞANAY, DURAN, GÜNEY 2, HUDUT, KARTOPU ÇIKMAZI, KIZILCIK MAHMUT, KÖZ, LİMAN, NAR ÇİÇEĞİ, PAPATYA, TAN, YAVRUKUŞ, YEŞİLCE, ZEYTİNLİK, ÇİLEK, ÇİĞDEM, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 17/11/2023 15:30:00 - 17/11/2023 19:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.