İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler
İstanbul'da Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan planlı elektrik kesintileri sürüyor. Bu kapsamda 24 Ağustos Perşembe günü 19 ilçede elektrikler kesintisi yapılacak. İşte elektriklerin kesileceği yerler...
ARNAVUTKÖY
NO: 34996569
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ŞEBEKE sk bölgelerinde 24/08/2023 01:00:00 - 24/08/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34996571
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah CAHİT SITKI TARANCI, MEVLANA sk bölgelerinde 24/08/2023 02:00:00 - 24/08/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 34994869
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ESKİ İSTANBUL sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2237., BOZOK, DOĞAN, ELMA, ESKİ İSTANBUL, KARTAL, KİRAZ, MARTI, TÜRKER, VİŞNE sk bölgelerinde 24/08/2023 00:01:00 - 24/08/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35000028
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah LEVENT, MUHTAR KAZIM AKGÜL, SERÇE, YASİN, ŞANLI sk bölgelerinde 24/08/2023 09:00:00 - 24/08/2023 17:10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34992355
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), EMEKTAR, FELEK, ORD.PROF.DR.ALİ FUAT BAŞGİL, PETROLOFİSİ, YAYLI sk bölgelerinde 24/08/2023 09:00:00 - 24/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 34994936
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -FEVZİ ÇAKMAK mah sk bölgelerinde 24/08/2023 00:00:00 - 24/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34994937
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ÇAKMAK sk bölgelerinde 24/08/2023 00:00:00 - 24/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34994938
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah FATİH sk bölgelerinde 24/08/2023 00:00:00 - 24/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34994892
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah HALİDE EDİP ADIVAR, NECATİ ÜÇLER, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 24/08/2023 09:00:00 - 24/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34996543
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AHMET HAŞİM 1, KILIÇ, MİTHATPAŞA, TAY, TİLKİ, YILAN sk bölgelerinde 24/08/2023 09:00:00 - 24/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34996542
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AHMET HAŞİM 1, ASLAN, BOZKURT, KILIÇ, KUZU, MİTHATPAŞA, TAVŞAN, TAY, TİLKİ, YILAN sk bölgelerinde 24/08/2023 09:00:00 - 24/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34995806
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BURHANBEY, HALİL ÇAVUŞ, ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK, REMZİ ÖZKAYA sk bölgelerinde 24/08/2023 09:00:00 - 24/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34994899
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DR.SÜREYYA, KOMİK HASANEFENDİ sk bölgelerinde 24/08/2023 10:00:00 - 24/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34995801
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ŞİRİNEVLER mah sk bölgelerinde 24/08/2023 10:00:00 - 24/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34994900
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KÖSE, TAVUKÇU, ŞEHİT ABDULLAH TEKKAS sk bölgelerinde 24/08/2023 11:00:00 - 24/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 34994870
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2249. ÇIKMAZ, AHMET SELİM, AKARSU ÇIKMAZI, AKBAŞ, DOĞAN, ERSİN, ESKİ İSTANBUL, ESKİ İSTANBUL YOLU, GARİPCAN, GÖKÇINAR, GÜLBAĞLAR, GÜNEY, KARTAL, KÖPRÜ YOLU, LAÇİN, MARTI, MENDERES, MURATDERE, NAR, PALA, SEVİNÇ, VİŞNE, YAZGÜLÜ ÇIKMAZI, ÇANKAYA, ÇELİK, ÖZDEMİR, İLERİ sk bölgelerinde 24/08/2023 00:01:00 - 24/08/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34995961
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah SÜLEYMAN DEMİREL sk bölgelerinde 24/08/2023 08:00:00 - 24/08/2023 18:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34999137
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BARBAROS, CENNET, ESİNTİ sk bölgelerinde 24/08/2023 09:00:00 - 24/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34999139
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah MUHSİN YAZICIOĞLU, TAŞOVA sk bölgelerinde 24/08/2023 09:00:00 - 24/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.