İstanbul'da 19 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar

BAĞCILAR

NO: 34995149

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 913., 917., 924., 933., 934. sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34992121

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2303., 2304. sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34995073

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1281., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1288., 1289., 1290., 1291., 1292., 1293., 1294., 1295., 1300., 1313., 1316., 1318., 1319., 1322., 1323., 1324., 1325., 1327., 1330., 1357., ANAFARTALAR, ÜSKÜP sk bölgelerinde 23/08/2023 10:00:00 - 23/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34995150

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 303., 311., 337., 338. sk bölgelerinde 23/08/2023 10:00:00 - 23/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.