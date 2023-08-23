İstanbul'da 19 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında planlı elektrik kesintileri yapılıyor. Bu kapsamda 23 Ağustos Çarşamba günü 19 ilçede belirlenen saat aralıklarında elektrikler kesilecek.
ARNAVUTKÖY
NO: 34995896
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HURİ, MEVLANA sk bölgelerinde 23/08/2023 01:00:00 - 23/08/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34995905
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 23/08/2023 02:00:00 - 23/08/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 34994868
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ESKİ İSTANBUL sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2234., 2236., 2237., 2239., 2241., 2243., 2244., 2249. ÇIKMAZ, AHMET SELİM, AKARSU ÇIKMAZI, AKBAŞ, AYRANCI, AŞIK VEYSEL, BANU, BAĞDA, BOZOK, BİLGİN, CEM, DAL, DEMİR, DOĞAN, DOĞU, EFDAL, ELMA, EMİR, ERSİN, ESKİ İSTANBUL, ESKİ İSTANBUL YOLU, GAMZE, GARİPCAN, GÖKÇINAR, GÜLBAĞLAR, GÜLTEPE, GÜNDOĞAN, GÜNEY, HEKİM, KARTAL, KAYA, KEMER, KIZILAĞAÇ, KÖPRÜ YOLU, KİRAZ, LALELİ, LAÇİN, MARTI, MENDERES, MURATDERE, NADİDE, NADİR, NAR, NEDİM, NİGAR, NİL, PALA, SEL, SEVİNÇ, SUNA, TANER, TURAN, TURHAL, TÜRKER, UĞUR MUMCU, VİŞNE, YALÇIN, YAZGÜLÜ ÇIKMAZI, YILMAZ, YUVA, ZİLE, ÇANKAYA, ÇELİK, ÖZBEY, ÖZDEMİR, ÖZDENİZ, ÖZTÜRK, ÜMİT, İKLİM, İLERİ, İNCİLER, İPEKOTU, ŞAHİN sk bölgelerinde 23/08/2023 00:01:00 - 23/08/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34992350
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34992354
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, ARDIÇ, DÜNDAR, HASAN ÇELEBİ, KENT ÇIKMAZI, MİDİLLİ, REŞİTPAŞA, TAVLA, ÜNER sk bölgelerinde 23/08/2023 13:00:00 - 23/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 34995149
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 913., 917., 924., 933., 934. sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34992121
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2303., 2304. sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34995073
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1281., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1288., 1289., 1290., 1291., 1292., 1293., 1294., 1295., 1300., 1313., 1316., 1318., 1319., 1322., 1323., 1324., 1325., 1327., 1330., 1357., ANAFARTALAR, ÜSKÜP sk bölgelerinde 23/08/2023 10:00:00 - 23/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34995150
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 303., 311., 337., 338. sk bölgelerinde 23/08/2023 10:00:00 - 23/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 34994930
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah GÜNEŞLİ 1, GÜNGÖR, KALENDER, KIMIZ, MİTHATPAŞA, ÇALIŞLAR 1 sk bölgelerinde 23/08/2023 00:00:00 - 23/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34994933
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah KIMIZ sk bölgelerinde 23/08/2023 00:00:00 - 23/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34994935
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah KIMIZ sk bölgelerinde 23/08/2023 00:00:00 - 23/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34996507
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ALİ REŞAT PAŞA, AYVALI, ELMALI 2, HASAN DOĞAN, NEYZEN, NEYİRE NEYİR, NURETTİNPAŞA, RADYUM, TALATPAŞA, YASEMİNLİ, ZİYAPAŞA, ÇINARLI, İSMAİLPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, ŞEHİT ÖĞR.A.NAFIZ ÖZBAĞRIAÇIK, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 23/08/2023 10:00:00 - 23/08/2023 16:02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.