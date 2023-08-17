İstanbul'da 18 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar
İstanbul'da Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 17 Ağustos Perşembe günü planlı elektrik kesintisi yapılacak. Bu kapsamda 18 ilçede belirlenen saatlerde elektrikler kesilecek.
ARNAVUTKÖY
NO: 34983953
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ALINTERİ, ANADOLU, ANDIZ, ASRİ, AYCAN, AYTAÇ, BAYRAK, BAŞKAYNAK, BEGÜM, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİKRİ, HAKKANİYET, HOŞ, KANAT, KARADAĞ, KARLIBAYIR, KAZIM KARABEKİR, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, RÜŞTÜ, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TABUR, TAHSİN, TANYELİ, TAŞAN, TÜLAY, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YAZICI, YEŞİLCE, ZARA, ÖMER, ÖZBİL, ÖZGÜNAY, ÜMMET, ÜÇPINAR, İHTİŞAM, İLKE, İSTİKBAL, ŞAHİNLER sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah KAZIM KARABEKİR, MUCİZE sk / TAŞOLUK mah AKBABA, DEĞİRMEN ARKASI, ECZANE, EFSER, ESLEM, FERİDUN, KAFTAN, KEREM, KIRMAN, KIZILDAĞ, MAZİ, MUSTAFA KEMAL, MUTLUGÜL, PAZARKAPI, PIRILTI, RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU, SİNANPAŞA, İLHAM, İSTANBUL, ŞAH, ŞERİFE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah YEŞİL sk bölgelerinde 17/08/2023 01:00:00 - 17/08/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34987269
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, AKDUMAN, ENGİNALP, HANLI, NEBİL, SİRMEN, TANZİMAT, ÇAPA sk bölgelerinde 17/08/2023 09:00:00 - 17/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34983956
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah AĞIL BAYIR, BASİR, DERE YATAĞI, DURSUNKÖY, DURSUNKÖY-BAKLALI, DURSUNKÖY-YASSIÖREN, ENDÜLÜS, GÖZTEPE, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, KORAL, SALMAN, SARI ÇİĞDEM, SAĞLIK, SEYYİD, UYGUR, ÖZÇETİN sk / TAYAKADIN mah AKINCILAR sk bölgelerinde 17/08/2023 13:00:00 - 17/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 34983770
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah KARACA, PANTER, SERÇE, TAVLA, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA sk bölgelerinde 17/08/2023 09:00:00 - 17/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34981982
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-169, G-170, G-520, G-790 sk bölgelerinde 17/08/2023 09:00:00 - 17/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 34982001
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, BAHTİYAR, DAĞLAR, GÜLNİHAL, HEREKE, HÜRRİYET, KADIOĞLU, KULOĞLU, MEŞE, NERGİZ, NEŞE, RÜYA, SEDEF, YAKUT 1 sk / ZAFER mah BORLU sk bölgelerinde 17/08/2023 00:00:00 - 17/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34982004
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HEREKE, HÜRRİYET, SEDEF sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BABAOCAĞI, CUMHURİYET, DAMLA, GÖKDAĞI, KUMRULU, KURULTAY, TÜRKBEYİ, TÜRKİSTAN, YEŞİL, İPEK 1 sk bölgelerinde 17/08/2023 00:00:00 - 17/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34966450
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah FATİH sk bölgelerinde 17/08/2023 09:00:00 - 17/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 34982842
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 17/08/2023 00:01:00 - 17/08/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34982864
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 17/08/2023 00:01:00 - 17/08/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.