İstanbul'da 18 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar

ARNAVUTKÖY

NO: 34983953

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ALINTERİ, ANADOLU, ANDIZ, ASRİ, AYCAN, AYTAÇ, BAYRAK, BAŞKAYNAK, BEGÜM, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİKRİ, HAKKANİYET, HOŞ, KANAT, KARADAĞ, KARLIBAYIR, KAZIM KARABEKİR, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, RÜŞTÜ, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TABUR, TAHSİN, TANYELİ, TAŞAN, TÜLAY, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YAZICI, YEŞİLCE, ZARA, ÖMER, ÖZBİL, ÖZGÜNAY, ÜMMET, ÜÇPINAR, İHTİŞAM, İLKE, İSTİKBAL, ŞAHİNLER sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah KAZIM KARABEKİR, MUCİZE sk / TAŞOLUK mah AKBABA, DEĞİRMEN ARKASI, ECZANE, EFSER, ESLEM, FERİDUN, KAFTAN, KEREM, KIRMAN, KIZILDAĞ, MAZİ, MUSTAFA KEMAL, MUTLUGÜL, PAZARKAPI, PIRILTI, RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU, SİNANPAŞA, İLHAM, İSTANBUL, ŞAH, ŞERİFE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah YEŞİL sk bölgelerinde 17/08/2023 01:00:00 - 17/08/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34987269

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, AKDUMAN, ENGİNALP, HANLI, NEBİL, SİRMEN, TANZİMAT, ÇAPA sk bölgelerinde 17/08/2023 09:00:00 - 17/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34983956

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah AĞIL BAYIR, BASİR, DERE YATAĞI, DURSUNKÖY, DURSUNKÖY-BAKLALI, DURSUNKÖY-YASSIÖREN, ENDÜLÜS, GÖZTEPE, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, KORAL, SALMAN, SARI ÇİĞDEM, SAĞLIK, SEYYİD, UYGUR, ÖZÇETİN sk / TAYAKADIN mah AKINCILAR sk bölgelerinde 17/08/2023 13:00:00 - 17/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.