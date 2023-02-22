İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 363 kişi tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak-21 Şubat arasında Bahçelievler, Avcılar, Şişli, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Kâğıthane, Ümraniye, Arnavutköy ve Kadıköy'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 2 bin 383 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 2 bin 939 şüpheli yakalandı.