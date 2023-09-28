İstanbul'a yakın il için Ahmet Ercan'dan uyarı: 'Kent büyümemeli'

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden uyarılarda bulundu.

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İstanbul'a yakın il için Ahmet Ercan'dan uyarı: 'Kent büyümemeli' - Resim: 1

Prof. Dr. Ahmet Ercan, güvenli illerden sonra, olası depremlerin illere göre kaç büyüklüğünde olabileceğine ilişkin paylaşımlarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

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İstanbul'a yakın il için Ahmet Ercan'dan uyarı: 'Kent büyümemeli' - Resim: 2

"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Yalova; M6,4, Yozgat;<M5,7. Yalova M7,5’luk deprem üretebilecek Kuzey Anadolu Kırığının güney ile kuzey kollarının doğrudan/yakın etki alanları içindedir.Yerleşim yeri ise yüksek deprem ile uçkun(heyelan) duyarlıdır. Kent büyümemeli. Yozgat, konum olarak deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illerinden biridir."

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İstanbul'a yakın il için Ahmet Ercan'dan uyarı: 'Kent büyümemeli' - Resim: 3

Ercan, Zonguldak için de öngörülerini şöyle sıraladı: Zonguldak ilinin gelecekte görebileceği en büyük deprem; <5,0. Zonguldak, doğusundaki Bartın kırığı ile güneyindeki Kuzey Anadolu Kırığının sarsıntılarını alır. Ancak Zonguldak odaklı büyük bir deprem beklenmez. Deprem güvenli illerimizdendir.

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İstanbul'a yakın il için Ahmet Ercan'dan uyarı: 'Kent büyümemeli' - Resim: 4

Ercan dün de Van için 'bindirmeli deprem' uyarısı yapmıştı. Ercan, ''Van ilinin gelecekte görebileceği en büyük deprem; M7,3. Van; hem Kuzey Anadolu Kırığı, hem Zağros Kırığı, İran’ın batıya itmesi, hem de güneyden Arap Kalkanının kuzeye doğru kaktırması altında kalan, bindirmeli deprem etkin bir ilimizdir'' dedi.

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