İstanbul'a yakın il için Ahmet Ercan'dan uyarı: 'Kent büyümemeli'
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, güvenli illerden sonra, olası depremlerin illere göre kaç büyüklüğünde olabileceğine ilişkin paylaşımlarını sürdürüyor.
Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Yalova; M6,4, Yozgat;<M5,7. Yalova M7,5’luk deprem üretebilecek Kuzey Anadolu Kırığının güney ile kuzey kollarının doğrudan/yakın etki alanları içindedir.Yerleşim yeri ise yüksek deprem ile uçkun(heyelan) duyarlıdır. Kent büyümemeli. Yozgat, konum olarak deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illerinden biridir."
Ercan, Zonguldak için de öngörülerini şöyle sıraladı: Zonguldak ilinin gelecekte görebileceği en büyük deprem; <5,0. Zonguldak, doğusundaki Bartın kırığı ile güneyindeki Kuzey Anadolu Kırığının sarsıntılarını alır. Ancak Zonguldak odaklı büyük bir deprem beklenmez. Deprem güvenli illerimizdendir.
Ercan dün de Van için 'bindirmeli deprem' uyarısı yapmıştı. Ercan, ''Van ilinin gelecekte görebileceği en büyük deprem; M7,3. Van; hem Kuzey Anadolu Kırığı, hem Zağros Kırığı, İran’ın batıya itmesi, hem de güneyden Arap Kalkanının kuzeye doğru kaktırması altında kalan, bindirmeli deprem etkin bir ilimizdir'' dedi.