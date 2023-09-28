İstanbul'a yakın il için Ahmet Ercan'dan uyarı: 'Kent büyümemeli'

Ercan dün de Van için 'bindirmeli deprem' uyarısı yapmıştı. Ercan, ''Van ilinin gelecekte görebileceği en büyük deprem; M7,3. Van; hem Kuzey Anadolu Kırığı, hem Zağros Kırığı, İran’ın batıya itmesi, hem de güneyden Arap Kalkanının kuzeye doğru kaktırması altında kalan, bindirmeli deprem etkin bir ilimizdir'' dedi.